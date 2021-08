Te druk, te ongehoorzaam. Mijn kinderen doen niks goed in de ogen van opa en oma. Wat nu?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Mijn ouders wonen in Frankrijk in het paradijs: zwembad, bergen, een enorm huis. Ik ga in de zomer graag met mijn kinderen van vijf en acht een dag of tien naar ze toe. Ze spelen leuk met de kinderen en ik kan er in theorie drie uur per dag even niets doen. Mijn man blijft liever thuis en dat vind ik prima. Ik vind mijn ouders wel kritisch. Mijn zus is met hen gebrouilleerd, omdat mijn vader slecht overweg kan met haar oudste kind.

Ze vinden dat mijn kinderen niet netjes met bestek eten, te druk zijn, ongehoorzaam zijn en te veel om eten vragen. Ze vinden mij niet streng genoeg. Ze spreken ook vaak slecht over mijn zus en haar kinderen. Ze zeggen dat ik later ook stilte om me heen zal willen, als ik 73 ben.

Ik probeer grapjes te maken, complimentjes te maken en te relativeren. Ik kook, vermaan mijn kinderen om achterin de tuin te spelen en ruim steeds alles netjes op. De avondmaaltijd gebruiken we los van elkaar. Toch vind ik het moeilijk, omdat ik steeds die kritische blikken zie. Ik ga daardoor als het ware een beetje op slot. Hebt u een advies om het gemakkelijker te maken? De kinderen hebben niks door en vinden het heerlijk.

Op eieren

Beste Op eieren,

Ja, zeker heb ik een advies: houd op met deze vakanties die geen echte vakanties zijn! Het is niet leuk om tien dagen lang bij uw ouders te zitten, terwijl zij kritiek hebben op uw opvoeding, kritiek op hoe de kinderen zich gedragen en daarbij kwaadspreken over uw zus en haar gezin. Dat is niet relaxed, het is niet gezellig, waarom doet u zichzelf dit aan?

Uw man wil al niet mee - dat zal niet voor niets zijn. Uw ouders hebben een groot huis en een zwembad en er zijn bergen in de buurt. Maar u kunt best een vakantiehuisje in Frankrijk met een zwembad in de tuin huren, waar uw kinderen het ook naar hun zin hebben, en misschien wil uw man dan zelfs ook nog mee. Of u gaat naar een camping met een zwembad, waar uw kinderen met andere kinderen kunnen spelen en zo zichzelf kunnen vermaken.

Eigenlijk lijkt alles beter dan tien dagen zenuwen of u niet iets verkeerds doet in het huis van uw ouders. Natuurlijk houdt u van hen en zij van u, maar dat betekent niet dat het een goed idee is om anderhalve week in elkaars gezelschap door te brengen. Plan de volgende keer een zelfgekozen vakantie en ga op de heen- of terugweg een of twee dagen bij uw ouders langs, zodat zij de kinderen ook weer even hebben gezien. Dat lijkt voor alle betrokkenen, inclusief uw kinderen (die heus wel wat merken van de spanningen, ook al denkt u van niet) verreweg het beste.