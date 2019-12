Te dik, te iel, te groot, te klein; de perfecte kerstboom vinden doet een aanslag op relaties

Oudere stellen, gezinnen met kleine kinderen, honderden klanten schuifelen tussen de dikke rijen kerstbomen met rode strikken door. Naarstig speurend naar dé boom, hun perfecte kerstboom. Dit weekend is het topdrukte voor tuincentra en kerstboomverkopers. “Het weekend na 5 december is altijd het drukste weekend van het jaar”, zegt Jeroen Willemsen, bedrijfsleider bij Intratuin in Malden. Alleen al voor de kerstboomverkoop zijn zeker zo’n twaalf medewerkers in touw. Bomen uitpakken en klaarzetten, mensen advies geven, bomen inpakken.

Waar een enkeling een willekeurige boom grijpt, storten de meesten zich in een ingewikkelde speurtocht. Te dik, te iel, te groot, te klein. Marieke Lourens en haar partner Vincent Verhoeven hebben er een beker koffie bij gepakt. Ze weten dat dit tijd gaat kosten. Veel tijd. “Voor mij is de perfecte kerstboom ontzettend belangrijk, het voelt bijna als het kopen van een nieuw huis. We zouden eigenlijk naar de Veluwe gaan om onze eigen boom te zagen. Dat leek me een mooie beleving. Op het laatste moment heb ik er toch maar vanaf gezien. De bomen zijn nat en vast niet zo mooi als hier. Ik ging toch voor zekerheid.”

De komende weken is hun boom het stralende middelpunt van een huis dat compleet in kerstsferen is gedompeld. Net als bij haar ouders thuis. “Bij Vincent was dat anders. Bij zijn familie stond altijd een kunstboom en een pan spaghetti op tafel.” Verhoeven haalt zijn schouders op. “Dat was ook gezellig, voor mij hoeft het niet perfect.”

Hoewel ze van mening verschillen, komen ze er meestal wel uit. “Al zijn we wel eens onverrichter zaken weggegaan”, bekent Lourens.

Volle karren weer uitgeladen

Bedrijfsleider Willemsen ziet de kerststress bij zijn klanten regelmatig toeslaan. “Dan wil de man een echte boom en zijn vrouw per se niet. Dan vragen ze ons om advies wat de beste keuze is. Maar ja, dat is persoonlijk natuurlijk. En ook qua versiering lopen de smaken regelmatig flink uit elkaar, soms worden hele karren volgeladen en verderop weer uitgeladen.”

Dat er gekibbeld wordt over iets banaals als een kerstboom, kan relatietherapeut Simone Sinjorgo wel verklaren. “De sfeer rond Kerst, de tradities die je van huis uit hebt meegekregen, roepen bij vrijwel iedereen iets op. Positief of negatief. Het is goed om met elkaar te bespreken wat je echt belangrijk vindt en waarom. Dan snapt je partner misschien beter waarom je zo graag een bonte boom vol gekleurde lampjes wilt. En ook belangrijk: durf een keuze te maken. Je moet toch tot een compromis komen en daar kun je beter thuis over overleggen dan in een vol tuincentrum.”

Het mag voor zich spreken dat een fantastische boom geen garantie biedt op het echte kerstgevoel van gezelligheid en saamhorigheid. Sinjorgo: “In een wereld die gericht is op de buitenkant, zou je dat bijna wel denken. Maar laat je niet gek maken, je kunt een fantastische Kerst hebben zonder opsmuk.”

Verhoeven en Lourens zijn er na een ochtend zoeken uit. “Dit is hem helemaal, toch?” De rest van de dag gaan ze met lichtjes, ballen en kransen in de weer. En als alles klaar is, komen er hapjes op tafel en wordt er een kerstfilm gekeken. Kerstmis begint vandaag.

