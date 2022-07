Taalvirtuoos en onderzoeker Judith Peters (1991-2022) vond troost in verhalen van verlies

Na de middelbare school was Judith een tijdje zoekende. Het was zo’n verdrietige tijd geweest door het lange ziekbed en overlijden van haar vader Theo, dat ze niet wist hoe ze verder moest. Ze was 19 en miste hem intens. Verward koos ze voor journalistiek, stapte vlot over op pedagogiek en overwoog even een toekomst als gastouder. Maar de intelligente Judith koos toch voor de master communicatie en beïnvloeding aan de Radboud Universiteit.

Ze twijfelde wel voortdurend: kon ze dat wel? Zo’n universitaire studie? Zelfs toen ze de prijs won voor de beste scriptie van haar afstudeerjaar, was ze nog niet overtuigd van zichzelf. Pas in de periode dat ze onderzoek deed naar het onderwerp dat haar zelf zo diep had geraakt, ontdekte ze haar talent als wetenschapper. Onderzoek doen naar hoe mensen omgaan met rouw en hoe troostend symbolen daarin zijn, werd haar passie.

Zelf had ze dat ook ervaren. Tijdens een bezoek aan haar vaders graf viel er die bewuste bewolkte dag ineens één zonnestraal op zijn graf. Dat bood zo’n troost, dat ze het gevoel van onsterfelijke verbondenheid verder wilde doorgronden. Ze raakte gefascineerd door die symboliek en verzamelde existentiële verhalen van andere rouwenden voor haar onderzoeksproject Verhalen van verlies. Daarna bundelde ze enkele verhalen in haar boek Ze kwamen nog één keer terug. Haar reflectievermogen en gave om afstand te bewaren tot dit persoonlijke onderwerp sierden haar als wetenschapper.

Oogappeltje

Als taalvirtuoos kon ze uren schaven aan teksten. Ook schreef ze gedichten. Als jong meisje hield ze al van lezen en creatief bezig zijn. Ze werd zelfs voorleeskampioen van Gelderland. Dat was wat op het kleine schooltje in Berg en Dal, waar haar ouders een melkveebedrijf hadden en ze samen met haar broers Ruud en Thijs woonde.

Hoewel Judith genoot van het buitenleven, moest ze niets hebben van het boerenbedrijf, waar immer werk lag te wachten. Terwijl haar broers mest schepten in de stal, vermaakte zij zich prima met tekenen en knutselen. Ze was echt het oogappeltje van haar vader en na zijn overlijden kwam ze daar amper overheen. Nadat Thijs het bedrijf overnam, verhuisde ze samen met moeder Loes naar een klein appartement. Een zwaar jaar.

Judith Peters

Judith reageerde haar verdriet af door zich in het Nijmeegse uitgaansleven te storten. Daar ontmoette ze Arjan Dresmé tot wie ze zich gelijk aangetrokken voelde, maar er was geen ruimte voor een relatie. Na ruim twee jaar vonden ze elkaar weer en moest Arjan stevig zijn best doen om de knappe en ongenaakbare Judith voor zich te winnen.

Humoristisch en scherpzinnig

Judith stond no-nonsense in het leven. Hoewel ze zeker belangstellend was, was ze niet per se lief te noemen. Wel uitgesproken, en ze kon humoristisch en scherpzinnig uit de hoek komen. Haar non-verbale communicatie sprak boekdelen. Een leugentje om bestwil, daar hield ze niet van. Bij Judith moest het altijd ergens over gaan. Ze was veeleisend in het contact en hield niet van trivialiteiten. Het irriteerde haar als iemand vond dat ze wel erg lang aan het rouwen was. Soms verbrak ze rücksichtslos een vriendschap, dat was nu eenmaal de consequentie van haar lot.

Haar kordate levenshouding werd verder bekrachtigd toen ze op haar 25ste de diagnose neurofibromatose (NF2) kreeg, een zeldzame aandoening waarbij overal in haar lichaam kleine tumoren groeiden, wel zestig in totaal. In de jaren die volgden werd frequent ziekenhuisbezoek onderdeel van haar leven. De terugkerende behandelingen waren geen sinecure. Het grillige ziektepatroon maakte haar onzeker en zorgde ervoor dat ze scherpe keuzes moest maken. Ze richtte zich altijd op wat nog wel lukte en verstopte heimelijk haar klachten als doofheid, pijn en energieverlies. Dat ze na twee intense werkdagen er thuis als een dweil bij lag, merkte niemand.

Liever de harde waarheid dan vage prognoses

Ze wilde blijven genieten van contact met collega’s, van vrienden die de serieuze inslag van Judith wel konden waarderen, haar familie en met name haar moeder en Arjan. Ze had hen ook hard nodig, want telkens kreeg ze slecht nieuws te verhapstukken. Ze werd een kei in doorvragen: wanneer een arts draalde, drong ze net zolang aan tot alle informatie op tafel lag. Liever de harde waarheid dan vage prognoses. Specialisten voorspelden vaak geruststellend een minieme kans op tegenslag, maar steeds viel het kwartje de verkeerde kant op. Incasseren werd haar grootste uitdaging.

Judith Peters en haar partner Arjan Dresmé en hondje Koos.

Haar teckel Koos bood veel troost, hij week nimmer van haar zijde en ging stiekem mee naar het werk. In de buurt stond ze bekend als het meisje met de teckels, want inmiddels had Arjan zijn teckeltje Saar. Ook bleef ze zich prachtig kleden en genoot ze van schoonheid. En ze schreef alle ellende spitsvondig van zich af. Toen bleek dat ze er ook nog eens baarmoederhalskanker bij kreeg en kinderen geen optie meer waren, publiceerde ze een hartverscheurend epistel dat duizenden keren werd gedeeld. Ze raakte mensen met haar openhartigheid.

Toch herpakte ze zich keer op keer. Ze bleef hoop houden, stevig sporten en revalideren. Haar dertigste verjaardag vierde ze intiem en uitbundig. Ze wilde leven. De week voor haar overlijden raapte ze zichzelf nog bij elkaar en bezocht de bruiloft van een goede vriendin. Als altijd was Judith fashionably late, het hele gezelschap wachtte tot zij arriveerde als stralend middelpunt. Op de dag dat ze stierf, waren Loes en Arjan bij haar. Ze wist: ook na de dood blijft de verbinding, alleen in een andere vorm. Als laatste zei ze: “Sorry dat ik ga”.

Judith Peters werd geboren op 14 mei 1991 in Berg en Dal en overleed op 10 juni 2022 in Nijmegen. De Radboud Universiteit richtte het Judith Peters Fonds op voor meer rouwonderzoek.