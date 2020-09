Sorry voor die fietsenoorlog Oracle, mogen we nog meeborrelen?

Ze waren te herkennen aan hun elektrische designfietsen, die ze bij voorkeur parkeerden tegen ons hek. En aan hun kleding: te strakke pantalons voor de heren, ongemakkelijk hoge hakken voor de dames. De mensen van Oracle – het inwisselbare techbedrijf dat een enorm glazen kantoor bevolkte. Een grotere clash tussen twee werkplekken is bijna niet te bedenken: links het steriele, ultramoderne Oracle-interieur, rechts het vervallen pand waar ik en mijn collega freelance-creatieven studio’s deelden. Terwijl de Oracle-medewerkers van hun gecaterde lunch genoten, maakten wij tosti’s of warmden we het eten van gisteravond op in de magnetron. Als we in feeststemming waren, haalden we Hema-worst.

De irritatie over de Oracle-fietsen tegen ons hek ging al snel over in een koude oorlog – wij hadden zo immers geen plaats voor onze tweedehands Gazelles. We begonnen met het aanspreken van de medewerkers, en vervolgens met het sturen van briefjes richting het management. Oracle bleek een techbedrijf pur sang – move fast & break things, maar blijf wel bezig met je goede reputatie. De fietsen bleven staan, maar het bedrijf stuurde als reactie op onze briefjes uitnodigingen voor netwerkborrels, en voor cursussen over coderen en online imago-builden. Uitnodigingen die wij uiteraard lachend in onze papierbak gooiden.

Netwerkborrels

Afgelopen week stuurde ik koortsachtig berichten in de whatsappgroep van mijn oude studio. Hoe zat het met die netwerkborrels van Oracle? Stonden die uitnodigingen voor workshops nog? Dat ik al maanden een andere werkplek heb en sindsdien niets meer in de groep had gezegd, werd overschreeuwd door het plotselinge belang van een goede relatie met Oracle: al weken de meest serieuze kandidaat voor de rol van Amerikaanse TikTok-leverancier.

De plotselinge relevantie van het voorheen tamelijk onopvallende Oracle is exemplarisch voor de manier waarop techbedrijven door overnames en investeringen in één klap wereldspeler kunnen worden. Netflix was nog een relatief kleine speler in de streamingsmarkt, tot het in een overmoedige bui 100 miljoen dollar, een derde van het jaarbudget, neerlegde voor ‘House of Cards’, en door de toestroom van kijkers én hun datagegevens marktleider werd. Als Oracle straks daadwerkelijk verantwoordelijk wordt voor de Amerikaanse tak van TikTok, krijgt het bedrijf naast zijn min of meer inwisselbare digitale infrastrucuur-platforms ineens de data van miljoenen gebruikers in handen.

De fietsenoorlog kwam tot een kookpunt toen een exemplaar maandenlang bewegingsloos aan ons hek stond. Een van mijn studiogenoten was er op een dag klaar mee: hij pakte een slijptol en kwam vervolgens elke dag zelf op de elektrische fiets naar de werkplek. 1-0 voor ons, tijd voor een Hema-worst. Vermoedelijk juichten we te vroeg: het is niet uitgesloten dat Oracle straks, via de TikTok-app op zijn telefoon, de dagelijkse route van mijn oud-studiogenoot op zijn nieuwe fiets exact kan bijhouden. En die – met andere gegevens – doorverkoopt. Wij kunnen dan alleen nog hopen dat we op de netwerkborrels worden toegelaten – met catering betaald met onze datagegevens.

Doortje Smithuijsen is filosoof en journalist en schrijft om de week over de dilemma’s in de online-samenleving.