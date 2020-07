Sinds ze pubert, heb ik niets meer met mijn petekind

Beste Beatrijs,

Ik ben peettante van een meisje van inmiddels achttien. Als klein kind was het een schattig meisje en kwam ze weleens logeren, maar sinds haar twaalfde is dat radicaal omgedraaid. Het is een brutale meid en vaak heel onaar­dig voor haar ouders. De moeder is een goede vriendin van me en probeert te schipperen tussen ons, maar het botert voor geen meter. Ik word zelfs niet uitgenodigd op haar verjaardag. Ik laat me dan niet kennen en stuur toch een cadeau, waar ze me niet voor bedankt.

Nu vroeg mijn vriendin onlangs aan mij of ik straks, als ze op zichzelf gaat wonen, maandelijks wat geld kan bijdragen, want ‘jij hebt im­mers geen kinderen en ze is je petekind’. Ik hoor nooit wat van haar en als ik iets stuur of haar probeer te bellen, krijg ik geen reactie. Ik voel me te na gekomen door de vraag of ik wil bijbetalen. Hoe kan ik dit weigeren zonder mijn vriendin te kwetsen?

Vervelend petekind

Beste Vervelend petekind,

De vraag van uw vriendin of u wilt meebetalen aan het levensonder­houd van uw petekind is absoluut ongepast. Dit staat trouwens los van de relatie die u met dit meisje hebt. Of u en uw petekind elkaar nu aardig vinden of juist niet, doet er niet toe. Om geld vragen is not done. De relatie tussen een peet­tante (of peetoom) en een pete­kind is vrijblijvend van karakter. Er komen geen financiële verplich­tingen aan te pas. Het is ook niet zo dat peetouders de verantwoor­de­lijkheid voor een petekind over­nemen als de ouders komen te overlijden. Voor die rol wijzen ­ouders in overleg een voogd aan, vastgelegd in een testament.

Een peettante (peetoom) is er voor de gezelligheid. Peetouders geven een cadeau bij verjaardagen, maken weleens een uitstapje met het kind of vragen het voor een ­logeerpartijtje. Door min of meer regelmatig contact ontstaat er in de loop der jaren meestal een vertrouwde relatie met belangstelling over en weer. Maar soms, zoals in uw geval, gebeurt dat niet. Daar is dan niets aan te doen. Een meisje van achttien bepaalt zelf met wie zij wil omgaan. Als zij niet geïnteresseerd is in contact met u, hoeft u zich niet verder uit te slo­ven. En betalen voor haar hoeft al helemaal niet. Dit kunt u rustig aan haar moeder uitleggen, als die bij u aanklopt om een financiële bijdrage.

Sluit uzelf intussen niet af voor uw petekind. Misschien kan de verhouding later nog eens worden vlotgetrokken.

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.