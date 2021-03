Sinds het overlijden van onze moeder en de boedelverdeling word ik genegeerd door mijn jongste zus

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn twee zussen en ik zijn zestigers. Na mijn moeders overlijden twee jaar geleden heeft mijn jongste zus zonder overleg alles wat zij zelf hebben wilde uit mijn moeders huis meegenomen. Haar argument was dat anders mijn oudste zus alles toch maar weg zou geven. Tegen mijn oudste zus had ze gezegd dat ik niets wilde, omdat ik al genoeg spulletjes had. Toen ik hiertegen protesteerde, werd ze boos en verbrak het telefoongesprek. De boedelverdeling heeft uiteindelijk plaatsgevonden met behulp van een mediator, maar de relaties zijn niet hersteld. Mijn jongste zus negeert mij sindsdien. Geen kaartjes met verjaardagen, geen telefoontjes, niets. Ik heb dat wel gewoon gedaan. Mijn oudste zus probeert al sinds de boedelverdeling de familiefoto’s (ook meegenomen) voor mij los te peuteren, maar dat verloopt met allerlei smoezen zonder resultaat. Onze moeder zou zich omdraaien in haar graf als ze dit allemaal had geweten. Nu is mijn jongste zus binnenkort weer jarig en weet ik niet goed of ik haar weer een bloemetje of kaartje zal sturen of beter kan stoppen met het contact. Ik voel me erg gekwetst door haar. Wat te doen?

Zusterlijke onenigheid

Beste Zusterlijke onenigheid,

De boedelverdeling en de erfenis van uw moeder zijn uiteindelijk geregeld. Het enige waar u nog mee zit zijn de familiefoto’s die bij uw zus liggen. Het wordt tijd om afstand te nemen van de strubbelingen van de afgelopen paar jaar en de eerdere verhouding te herstellen. U hebt niets aan een jarenlange vete met uw jongere zus. Probeer in samenspraak met uw oudste zus (met wie de verhouding kennelijk wel goed is) een goedmaak-afspraak te maken met z’n drieën.

Aangezien uw oudste zus de meest neutrale is in dit familieconflict, kan het misschien bij haar plaatsvinden? Bij u thuis kan natuurlijk ook. Wacht nog even tot het coronasein op veilig staat en u allemaal een vaccinatie binnen hebt. Spreek dan een plaats en een tijd af, waar uw jongste zus ook bij kan zijn en vraag haar of ze de familiefoto’s wil meenemen. Die kunt u dan met z’n drieën bekijken en verdelen. Bespreek vooral de leuke, gezellige dingen van vroeger en laat het ongenoegen rondom de nalatenschap van uw moeder links liggen. Het doel van de bijeenkomst moet verzoening zijn en uw oudste zus kan als bemiddelaar optreden.

