Samenwonen geen garantie voor een gelukkig huwelijk

Ruim driekwart van de Nederlanders vindt het een goed idee dat stellen eerst gaan samenwonen voordat ze de stap naar een huwelijk zetten, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is een aanzienlijke verschuiving ten opzichte van bijna twintig jaar geleden. In 2000 vond twee derde van de bevolking het nog een goed idee om direct te trouwen zonder eerst te hebben samengewoond.

De reden dat stellen eerst gaan samenwonen is om elkaar beter te leren kennen in een samenwoonrelatie, zodat de stap naar het huwelijk meer doordacht wordt gemaakt. Dat zou tot stabielere huwelijken moeten leiden, maar dat is in de praktijk niet het geval, zegt Esther Kluwer, bijzonder hoogleraar duurzame relaties en welzijn. Het aantal echtscheidingen is de afgelopen jaren blijven hangen rond de 40 procent.

Volgens Kluwer hebben stellen die eerst gaan samenwonen niet meer kans om in een huwelijk bij elkaar te blijven. “Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat stellen die eerst samenwonen vaker scheiden. Dat komt niet zozeer door het samenwonen zelf, maar is deels te verklaren doordat de groep die eerst samenwoont minder waarde hecht aan het huwelijk”, zegt Kluwer. “Ze zijn minder conventioneel, en staan minder afwijzend tegenover scheiden. Voor hen is de drempel om uit elkaar te gaan lager.”

Daarnaast kan uitstel van een huwelijk leiden tot afstel, aldus Kluwer. “Naarmate stellen langer ongehuwd samenblijven is de kans ook groter dat ze uit elkaar gaan.”

Andere groepen binnen de samenleving hechten nog relatief veel waarde aan het huwelijk en vinden samenwonen geen goed idee. Van de mensen met een niet-christelijk geloof is een derde tegen samenwonen voor het huwelijk. Ook mensen met een niet-westerse migratieachtergrond delen vaker die mening, 18 procent tegenover 3 procent onder westerse migranten.

De cijfers komen uit een enquête die het CBS in 2017 hield onder ruim 3300 mensen, in het kader van opvattingen over trouwen, ongehuwd samenwonen en echtscheidingen.

Lees ook:

Praat me niet van de scheiding

Trouwen is een feest, scheiden doe je in stilte. Bijna 40 procent van de huwelijken strandt, volgens de jongste cijfers van het CBS. Waarom vier je de bezegeling groots en is de scheuring een eenzaam proces waar je liever niet over praat?