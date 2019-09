Rondscharrelen bij de buren thuis, mag dat?

Op het randje of net eroverheen? In Tijd leggen we u wekelijks alledaagse en minder alledaagse dilemma’s voor.

In de vakantieperiode past ze geregeld op de dieren en planten van haar buren. Ze doen dat over en weer bij elkaar, naar grote tevredenheid. Ze hebben allebei katten en het is toch een kleine moeite om even naar de overkant te lopen om de dieren te verzorgen. Als ze er is, loopt ze ook altijd even door het hele huis. Vooral om te controleren of ze geen raampje hebben open laten staan. De eerlijkheid gebiedt haar te zeggen dat ze ook ronduit nieuwsgierig is. Ze vindt het altijd leuk om dan even rustig rond te scharrelen om te zien hoe het buurhuis verder is ingericht en wat voor badkamerspullen de buurvrouw gebruikt. Douchespul en crèmes.

Ze ontdekte ook – terwijl ze het kattenvoer zocht – dat hun koelkast nog propvol verse producten stond, terwijl de buren drie weken weg waren. Verbazingwekkend vond ze dat. Verder kijkt ze niet in kasten en lades, dat gaat weer net te ver. Ze denkt zelf dat haar buurvrouw dit ook bij haar thuis zou doen, ook zij is best nieuwsgierig. Dus zo erg zal het niet zijn.

Wat vindt u? Mag je door het huis van je buren scharrelen terwijl zij er niet zijn?

En, kijkt u altijd even in het badkamerkastje wanneer u voor de kat van de buren moet zorgen?

Vorige week vroegen we of u uw boodschappen ook weleens niet scant. Een aantal reacties: Robotisering Het zelfscannen is ontwikkeld, niet omdat het grootwinkelbedrijf de kassameisjes zo zielig vond met dit eentonige werk, maar omdat er nóg meer winst te behalen is met een apparaat dat nooit ziek is. Nu de robotisering zo dichtbij komt, vind ik het geoorloofd om deze vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid massaal uit te voeren. Die robotisering gaat sluipenderwijs terwijl de investeerders er met de kluif vandoor gaan en een leger werklozen achter zich laten.

Een kritische burger Geen dilemma Nee, het is diefstal. Dat ieder mens regelmatig op zijn moraliteit getest wordt, en velen weleens gestolen hebben, doet hier niets aan af. Wat mij irriteert aan de vraag is dat er zo een zaadje van twijfel wordt geplant in het hoofd van de lezer: is het wel zo erg, als ik steel?

Enno Beenes, Midsland Betrapt De reden dat ik die zelfscanners nooit gebruik, is dat ik bang ben dat ik een boodschap zou vergeten, betrapt zou worden en van diefstal zou worden beschuldigd. Ik ga dus gewoon langs de kassa om mijn spulletjes te scannen en af te rekenen. Als je bewust boodschappen niet afrekent ben je gewoon een ordinaire dief! Het heeft niets te maken met puberaal gedrag; het heeft te maken met gevoel voor ‘mijn’ en ‘dijn’. Je hebt van andermans spullen af te blijven!

Gerdien van Wifferen, Heino Kwestie van fatsoen Niet scannen van producten is pure diefstal. Wie een boodschap per ongeluk vergeet, kan dit verzuim bij de servicebalie goedmaken, door het alsnog te betalen. Kwestie van goede opvoeding én fatsoen!

Monique van der Gaag, Oegstgeest Toch maar eerlijk Wat druiven, een bakje yoghurt, iets om te drinken en nog een zak chips. Daar sta ik weer voor de zoveelste keer deze week bij de Albert Heijn. Lange rijen voor de kassa doen mij toch elke keer weer voor die zelfscan kiezen. 2,50 euro, 3 euro en nog eens 2 euro… Ik zie het bedrag op het beeld-scherm hoger worden, terwijl ik mijn bankrekening voel slinken. Zou iemand het merken als ik die zak chips niet scan? Ik kijk even om me heen, zie niemand kijken, wil op ‘betalen’ klikken... Maar dan komt weer dat slechte gevoel en ik scan toch maar even die chips. Wat maakt die ene euro tenslotte uit?

Hannah Dupré (17), Soest

