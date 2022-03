Rompertjes vol kliederen is voor mij de druppel: kan ik nee zeggen tegen die onzin tijdens een babyshower?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Een goede vriendin is zwanger. Vriendinnen van haar die ik niet goed ken hebben mij gevraagd om mee te doen aan een babyshower voor haar. We zitten nu een groepsapp. De zwangere vriendin is wars van de truttigheid die rond babyshowers hangt en daarom was het plan om haar te verrassen met gewoon een gezellig samenzijn met lekkere hapjes, drankjes en wat cadeautjes, maar verder niets bijzonders. Leuk!

Toen kondigde iemand in de app aan een luiertaart te gaan maken, waarin kleine cadeautjes gestopt moeten worden, waarvan de zwangere moet raden van wie ze afkomstig zijn. Dit idee sprak me niet bijzonder aan, maar ik heb er niets van gezegd. Vervolgens werden we gesommeerd allemaal een babyfoto mee te nemen, voor een wie-is-wie-raadspel. Ook hier heb ik niets over gezegd. Ten slotte werd ons medegedeeld dat er veertien rompertjes ‘gepimpt’ zouden worden met stiften. Deze kosten (80 euro) kwamen bovenop de kosten voor een massage en een kinderstoel (prima cadeaus, waarover eerst overlegd is).

Kliederen met stiften op rompertjes vind ik een volstrekt onzinnige bezigheid, waarvan het resultaat alleen maar kan tegenvallen. Ik heb hier toen bezwaar tegen gemaakt in de groepsapp, omdat er geen overleg is geweest en ik denk dat onze zwangere vriendin er helemaal niet blij mee zal zijn.

Ben ik nu een spelbreker? Maar het is toch ook niet netjes om deelnemers voor een voldongen feit te zetten?

Ontsporende babyshower

Beste Ontsporende babyshower

Persoonlijk zie ik helemaal niks in het fenomeen babyshower, een uit Groot-Brittannië en Amerika overgewaaide traditie die hier overbodig is, omdat in Nederland de (veel leukere) traditie van het kraambezoek bestaat. Mijn belangrijkste bezwaar tegen de babyshower is dat de festiviteiten (geld, tijd, cadeaus en inspanningen van de deelnemers) worden verdubbeld. Hetzelfde geldt voor het vrijgezellenfeest: ook een verdubbeling van festiviteiten ten opzichte van een gewoon trouwfeest. Zo bijzonder is het niet dat iemand gaat trouwen of een kind krijgt. Waarom zou er twee keer feest gevierd moeten worden voor betrekkelijk standaard levensmijlpalen? Dit is alleen maar imponeergedrag, waarbij vrienden/ vriendinnen van iemand die trouwt of zwanger is de morele verplichting voelen om van alles uit de kast te trekken, omdat ze bang zijn anders tekort te schieten.

U had beter om te beginnen vriendelijk kunnen bedanken voor de eer om mee te doen aan de babyshower. U kent die andere vrouwen niet eens goed, dus ze zullen u niet missen en u zult hen andersom ook niet missen. Met uw zwangere vriendin kunt u altijd gewoon een-op-een contact houden. Na uw toezegging ontrolde zich geheel voorspelbaar een deprimerend scenario met tacky activiteiten die deelnemers op kosten jagen, en waarvan het de vraag is of de zwangere vriendin er überhaupt blij mee zal zijn. Mogelijk geneert zij zich rot.

Met uw bericht in de groepsapp is niks mis, al vrees ik dat uw poging om een en ander af te remmen te laat komt. Als zo’n trein eenmaal vaart heeft gemaakt, valt-ie niet meer te stoppen.

U kunt zich alsnog terugtrekken uit die hele babyshower, maar ik kan me ook voorstellen dat u dat een te dramatisch gebaar vindt. Neem uzelf in ieder geval voor om de volgende keer meteen nee te zeggen, als u hiervoor wordt gevraagd. En zeker zo belangrijk: maak uw eigen vriendinnen duidelijk dat u absoluut geen babyshower wil, als u zelf zwanger zou worden, omdat dit soort lolligheid niet bij u past.