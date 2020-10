Politiek in de keuken: wie mag wat koken, en hoe?

Interview Alison Roman: De twee kanten van internetroem. ‘Ik heb me rot gevoeld dit jaar’

Met een bestseller over thuiskoken op zak was de Amerikaanse chef Alison Roman (35) hard op weg om de ongekroonde koningin van de coronacuisine te worden. Maar een internetrel gooide roet in het eten. Nu is haar boek ‘Nothing Fancy’ in het Nederlands vertaald én is ze niet te beroerd om het gesprek aan te gaan met haar critici.

Een Alison Roman-recept is niet moeilijk te herkennen. Er gaat waarschijnlijk ansjovis in, of een citrusvrucht. Je hebt waarschijnlijk geen vleesthermometer nodig, of een sous-vide. En het resultaat ziet er vaak verrassend rustiek uit, alsof het uit een Franse boerderijkeuken komt, in plaats van uit je eigen krakkemikkige oven die het soms wel, vaak niet doet.

En dan is er de chef achter die recepten. Roman (35) werd na een leerschool in sterrenkeukens beroemd met de artikelen en YouTube-video’s die ze maakte voor The New York Times, waarin ze oprechte passie voor eten combineert met stevige meningen en bijtende ironie. Uit een recept voor chocolate chip cookies: “Er is iets grondig mis met traditionele chocolate chip cookies.”

Charmante internetpersoonlijkheid

Het is een stijl die aanslaat, ook dankzij haar charmante internetpersoonlijkheid: Roman is misschien wel de eerste chef met viral recepten. Haar medeleven met de thuiskok in de te kleine keuken maakte haar bovendien dé lockdownchef bij uitstek. Voor foodies was het duidelijk: Roman zou hen met een lach en een sneer de pandemie door helpen.

Maar na een onhandige opmerking dit voorjaar over hoe chef en actrice Chrissy Teigen en opruimgoeroe Mari Kondo hun persoonlijkheden tot merk zouden hebben gemaakt, keerde het internet zich tegen haar. Romans opmerkingen waren ongevoelig, oordeelden twitteraars en instagrammers, vooral omdat het voor vrouwen van kleur als Teigen en Kondo moeilijker zou zijn om professioneel succes te hebben dan voor een witte vrouw als Roman. Bovendien, morde het internet: was het niet een beetje gek dat Romans viral gerechten, zoals een kikkererwtenstoof die ze ‘The Stew’ noemt, gebruik maken van ingrediënten uit andere culturen zonder dat die invloeden ooit door haar genoemd of erkend werden? Was hier geen sprake van culturele toe-eigening?

Nee, zegt Roman nu, aan de telefoon vanuit de Verenigde Staten, het internet vindt ze niet meer onverdeeld leuk. “Ik heb me rot gevoeld dit jaar. Ik vind het vreselijk dat ik andere mensen zo heb geraakt met wat ik toen heb gezegd.” Dat eten zo’n politiek gevoelig onderwerp was, had ze niet gedacht, zegt ze. “Ik probeer nu veel bij te leren over welke andere perspectieven er zijn, over wie wat mag koken. Voor veel mensen is het heel frustrerend om gerechten uit hun cultuur gebruikt te zien worden door witte chefs die daarvan profiteren zonder dat er wordt verteld waar die dingen vandaan komen.” De internetrel zette haar leven op zijn kop. “Ik weet nog steeds niet goed hoe ik er over moet praten. Ik heb veel dingen moeten heroverwegen, ik ging weg bij ‘The Times’.” Toch snapt ze ook het belang van de discussie over culturele toe-eigening in de keuken. “Veel mensen hebben jaren moeten wachten tot dit gesprek gevoerd kon worden.”

Therapeutisch

Roman schrijft en kookt nog steeds. Dat is ook een goede afleiding van de coronacrisis, die in haar woonplaats New York stevig heeft huisgehouden. Koken helpt een beetje, zegt ze. “Het dwingt me tot een soort routine; het is therapeutisch om een klein takenlijstje af te werken, iets in de oven te zetten, alvast de kip zouten, dat soort dingen. Al kook ik wel anders voor mezelf dan voor anderen. Ik ga geen lam of varkensschouder maken als ik alleen eet. Sterker nog: ik keek net in mijn koelkast en zag dat ik bijna niets in huis heb. Vis in blik, bonen, cottage cheese, nogal een vreemd assortiment. Niet iets wat je anderen zou voorschotelen.” Is er een gerecht dat ze in coronatijd graag eet? “Ik raak snel verveeld, maar bonen vind ik heerlijk. En wijn, telt dat ook?”

Serieus: “Ik wil in de toekomst gewoon graag weer mensen helpen plezier in het koken te krijgen. Het hoeft niet stressvol te zijn. Ik heb een hekel aan stressvolle dingen, die doe ik ook niet.” Vrolijker: “Wat voor weer is het daar? Grijs? Koud? Maak een hele kip met citroen en dadels. Zoet, zuur, zoutig: dat is alles wat je nu wil.”