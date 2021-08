Plotseling werd het stil in de telefooncel

Het was een soort maandelijks uitje. Met zijn broekzak vol munten liep mijn vader met ons naar de groene telefooncel om familie in Turkije te bellen. We maakten er een spelletje van. Ik stond met mijn rug naar mijn vader, tussen hem en het toestel in, terwijl hij boven mijn hoofd het nummer draaide van een winkel in de wijk van mijn oom en zei wie hij wilde spreken. Mijn vader hing op, zij haalden mijn oom en een aantal minuten later belde hij terug.

Elke keer als hij op mijn schouder tikte, mocht ik weer een rijksdaalder in de gleuf schuiven, terwijl hij zo hard in de hoorn praatte dat de ruiten van de telefooncel soms leken te trillen. Alsof hij hoopte dat zijn stem sneller vervoerd werd als hij zijn stembanden maximaal gebruikte. Tot hij op een dag midden in een zin stilviel en de tik op mijn schouder uitbleef, ik me omdraaide en niets begreep van zijn bleke gezicht.

Uit de op fluistertoon gevoerde gesprekken met de sombere bezoekers in de dagen erna, maakte ik op dat mijn oma was overleden. Al een aantal weken geleden, maar er was geen telefoon waarmee ze mijn vader op de hoogte hadden kunnen brengen, waardoor hij de begrafenis van zijn enige nog levende ouder had moeten missen. De pijnlijke prijs van migreren.

Mijn oma kende ik alleen van cassettebandjes

Ik kende haar alleen van cassettebandjes: de klik van de opnameknop, de stem van een oom die haar influisterde dat ze kon beginnen, gevolgd door de Turkse liederen die ze had ingezongen. Dat was de enige manier waarop ze als analfabeet haar gemis kon overbrengen aan haar zoon. Haar dood betekende weinig voor mijn kinderlijk bestaan. Ik begreep dan ook niet dat mijn vader plotseling zo teruggetrokken was of waarom hij na zijn werk gelijk ging slapen en niet meer vroeg of we op zijn rug wilden klimmen om die met onze voeten te masseren.

Het duurde niet lang voordat mijn vader een telefoon liet aansluiten in ons huis en ook niet voordat mijn moeder een kleedje had gehaakt dat erop kwam te liggen, waardoor het bijna iets plechtigs kreeg.

Ik vertelde hem deze herinnering twee weken voor zijn overlijden toen we even alleen waren. Hoe ik zijn verdriet destijds niet kon plaatsen. Ik wilde zeggen dat ik me er een voorstelling van begon te maken, nu ik berusting probeerde te vinden in zijn diagnose, maar kon de juiste woorden niet vormen. Hij begon zachtjes te huilen om de herinnering aan zijn moeder, daar als volwassen man op zijn eigen sterfbed, en zei: “Ik ben die pijn nooit vergeten”. Zo liet hij een glimp zien van het verdriet waar wij binnen een paar weken kennis mee zouden maken. Met het dierbare verschil dat wij niet in een kille stoffige telefooncel hoefden kennisnemen van zijn overlijden en hij omringd door de drie generaties die dankzij hem waren ontstaan zijn laatste adem mocht uitblazen.