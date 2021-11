Peter van der Schoor (1955-2021), de cowboy van de Veluwe met hart voor de mondzorg

Peter kon geen ruimte binnenlopen zonder een soms botte grap te maken, wat hem de geuzennaam de ‘cowboy van de Veluwe’ opleverde. Bijzonder genoeg namen weinigen er aanstoot aan. Iedereen wist: zo is Peter nu eenmaal. Daarbij was hij een lieve, humorvolle en gulle levensgenieter, die een hekel had aan ruzie. Zijn frustratie kwam vooral voort uit zijn strijd om de mondzorg te verbeteren.

“Het lijkt wel alsof de anus beter verzekerd is dan de mond”, was een van zijn gevleugelde uitdrukkingen in de media. Boos kon hij worden als hij merkte dat zorgverzekeraars zich vasthielden aan onzinnige protocollen, waardoor ze de patiënt achter het dossier vergaten. Als hij tijdens het eten weer eens tekeerging over die ‘typemiepen zonder hart voor de patiënt’, keken zijn twee dochters elkaar weleens zuchtend aan.

De wijze, praktische raad van opa

Het stoorde hem dat tandheelkunde te weinig werd gezien als onderdeel van de totale gezondheid, waarna hij parodontitis, ernstige tandvleesontsteking, stevig op de agenda zette. Hij vond dat er dringend een bevolkingsonderzoek moest komen om zo ernstige ziektes als hartaandoeningen en diabetes eerder te signaleren. Hij bracht er, de ondernemer die hij ook was, de handige speeksel-enzymtest PerioSafe voor op de markt.

Om zijn grote praktijk in het Veluwse dorp Garderen kan nu niemand meer heen, maar hij begon als ‘wilde praktijk’ in 1981 in een demontabel houten gebouw op een gehuurd stuk grond. Zijn vader Gerrit had gezegd: “Daar zit het wel goed met de mensen”. Van zijn vader, die verkoopleider bij een veevoederbedrijf was, leerde hij wat goed ondernemen inhield. Ook zijn voorliefde voor Mercedes-auto’s erfde Peter van hem.

Een ander belangrijk rolmodel was opa Vis, de vader van moeder Nel, die een strandhuisje bezat in Egmond aan Zee en waar het gezin ’s zomers vaak vertoefde. Opa, zelf beschuitmaker bij Verkade, was een godsdienstig man en stond bekend om zijn wijze uitspraken. De grootouders pasten regelmatig op Peter, diens broer Gerrit Jan en zusje Eveline, als hun ouders op reis waren. Fijne momenten, waarop hij de wijze praktische raad van opa ter harte nam.

Peter (links) en zijn broer Gerrit Jan.

Als tiener genoot hij van zijn bijbaan als gids op de rondvaartboot in Harderwijk, waar hij opgroeide; hij kon goed kletsen en maakte makkelijk contact. Met zijn baas regelde hij dat hij op zondag pas na de kerkdienst kwam werken, want thuis hechtten ze aan een gedegen, gereformeerde opvoeding. En op zaterdagavond was Peter deejay in sociëteit ’t Zoldertje dat hij met zijn kornuiten ombouwde tot bruin café. Alcohol werd er niet geschonken, maar om acht uur werd het biljart naar buiten gerold om de muziek te laten schallen – ook popmuziek, dat liet de dominee oogluikend toe.

Op een van die avonden leerde hij de 16-jarige Gerda Kapma kennen, op wie hij direct afliep en tegen wie hij zei: “Van half elf tot elf uur wil ik je graag reserveren”. Dan kwam het halfuurtje schuifelen. Gerda mocht graag bij Peter thuiskomen, dan zat ze naast hem als hij aan brommers sleutelde. Op hun zeventiende verloofden ze zich en op hun twintigste trouwde het stel. Met zijn flink opgevoerde Zündapp reed hij die eerste huwelijksjaren elke dag naar Amsterdam, waar hij de opleiding tandheelkunde volgde aan de Vrije Universiteit.

Uit een beroepskeuzetest op het vwo kwamen twee opties: theologie of tandheelkunde. Vanwege zijn fijne motoriek en creativiteit koos hij de tweede studie. Een stevige klap kreeg hij te verwerken toen hij op zijn 24ste teelbalkanker kreeg. De bestralingen waren zo heftig dat zijn lever voor de rest van zijn leven was aangetast. Hoewel doodmoe en kotsmisselijk zette hij manmoedig door, zijn fotografische geheugen hielp hem de studie te voltooien. Ook daar viel Peter op: hij liet graag zijn mening horen en trapte gerust tegen de gevestigde orde.

Als twintiger op de camping.

De begintijd van zijn praktijk was pittig, hij begon met nul patiënten. Ze druppelden zoetjesaan binnen. Tot er in 1983 een boer in zijn tandartsenstoel zat, bij wie hij nagenoeg alle kiezen moest trekken. “Nu kan ik geen karbonade meer eten”, zei de boer, die vroeg of de tandarts geen oplossing had om zijn tanden vast te zetten. “Desnoods met spiekers”. En met die ‘spijkers’ kwam Peter een jaar later in aanraking op een congres in Duitsland in de vorm van implantaten.

Met Gerda, die inmiddels haar baan als secretaresse bij de Amrobank had opgezegd, zetten ze hun bedrijf Implacom op. Samen reisden ze naar Amerika om kennis op te doen en zo werd Peter al snel een van de voorlopers van tandartsen die ook implantaten plaatsten. Vele cursussen en trainingen gaf hij aan collega-tandartsen: hij vond het fijn zijn kennis te delen.

Zondagskind

Soms zat het tegen, toen het implantatenmerk waarmee ze werkten failliet ging en in datzelfde jaar in het bestemmingsplan het perceel waarop hun ‘noodgebouw’ stond bijna bestempeld werd tot agrarische grond. Maar het echtpaar zat nooit bij de pakken neer, want ook al betekende het een financiële strop, de oplossingsgerichte Peter bedacht altijd een uitweg. Hij noemde zichzelf een zondagskind.

Zijn implantatenimperium groeide. Hij werd de man van de 30.000 implantaten genoemd en betrok in 1990 zijn maat Paul van Dam bij de praktijk. Alle activiteiten zorgden er wel voor dat hij weinig tijd overhield voor zijn gezin. Als Peter niet met patiënten bezig was, gaf hij cursussen of lezingen in diverse landen. Vaak ging Gerda mee, soms ook de kinderen, maar als dat niet lukte zorgden zijn schoonouders voor Kim en Alexandra. Een betrokken vader was Peter niet, zolang alles zijn gangetje ging, was het voor hem goed. Wel konden ze veel met hem lachen, hij vrolijkte de boel altijd op. En flinke discussies gingen ze ook niet uit de weg.

Peter van der Schoor aan het werk.

Daarbij zagen ze hoe hun vader zich om patiënten bekommerde. Soms stonden mensen ‘s avonds of in het weekend aan hun deur en nam hij ze mee naar de praktijk, ongeacht wat er thuis aan de hand was. “Je moet maar zo denken, ze zijn de wanhoop nabij en ik hoop dat als ik ooit pijn heb, iemand de deur voor mij opendoet en mij helpt”, legde hij uit. En toen de meiden ouder waren, waardeerden ze zijn gastvrijheid. In hun studententijd gingen vele vrienden mee op skivakanties of naar de Spaanse camping waar ze sinds jaar en dag kwamen. Hij was apetrots op zijn dochters.

Hoewel hij nooit rechtstreeks liet blijken dat hij mensen lief of aardig vond, ze merkten het wél. Met zijn vaste assistente Greetje werkte hij ruim dertig jaar samen, dat was zijn tweede huwelijk grapte hij weleens. Ze waren een perfect duo: Greetje vulde met haar zorgzaamheid Peter goed aan. Maar ook met Corina, die begon als stagiaire, werkte hij dertig jaar, evenals met zijn zus Eveline. Op de goudeerlijke Peter kon iedereen aan.

Peter met zijn dochters in New York.

“Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen. En wie niet kan vermenigvuldigen kan ook niet delen”, riep hij vaak. En zo waren er feesten, diners, skivakanties of golfuitjes waar velen van meegenoten. Zoals het uitbundige feest voor het 25-jarig bestaan van Implacom met een optreden van zijn favoriete artiest René Froger. Wat was hij verrast toen de burgemeester ineens binnenkwam. Hij maakte nog een geintje over diens vreemde schoenen, maar stond daarna voor het eerst van zijn leven met de mond vol tanden. Peter werd geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Dat lintje was zijn trots en collega’s noemden hem daarna ‘Sir Peter’.

‘Je moet op je bek durven gaan’

Zijn instelling van voluit genieten bleef hij volhouden, ook toen hij chronische leukemie kreeg enkele jaren geleden. Zelfs toen vorig jaar op oudejaarsdag leverkanker werd geconstateerd, bleef Peter positief. Aanvankelijk leken de tumoren klein en hanteerbaar, maar na de zomer was er geen redden meer aan. In die laatste periode genoot hij van zijn eerste kleinzoon Jack en sprak openhartig met zijn dochters. Aan Kim, op dat moment hoogzwanger van zijn tweede kleinzoon Toon Peter die twee weken na zijn overlijden zou worden geboren, gaf hij zijn lijfadvies mee: “Je moet op je bek durven gaan”, zei hij, “en fouten durven maken.” Voor hemzelf was het goed, als gelovig mens wist hij dat hij naar een mooie plek zou gaan. Tegen Gerda bleef hij herhalen: “We hebben een mooi leven gehad”.

Wijnand Peter van der Schoor werd geboren op 23 augustus 1955 in Arnhem en overleed op 10 oktober 2021 in Garderen.