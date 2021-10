Op zoek naar kleur in de herfst: de bessenstruik biedt soelaas

Mijn tuin verschiet langzaam van kleur. Niet ­alleen worden de bladeren goud en rood, de hortensiabloemen verkleuren naar pastel: eigenlijk zijn ze zo het mooist. Hommels en bijen zoemen nog rond de kleine klimopbloemetjes. De Oost-­Indische kers negeert de herfst en breidt zijn oranje, gele en perzikkleurige bloemenzee stoïcijns uit. De lila astertjes zijn bijna uitgebloeid, maar de paarse monnikskap, roze duizendknoop, witte chrysant en donkerrode hemelsleutel bloeien nog. Toch zie ik nu al op tegen de tijd dat alles vooral bruin wordt.

Maar niks zo goed tegen winterblues als een struik vol felgekleurde bessen. Gewoon neerzetten, die bessendragers. Het najaar is dé tijd om bomen en struiken te planten die uit de volle grond komen. Als je wat wortels beschadigt, is dat niet erg, omdat de struik de hele ­winter heeft om te herstellen. Struiken die in containers zijn gekweekt, kun je het hele jaar planten. Als je nu bessenstruiken koopt, hebben ze soms bessen, soms niet. Het hangt ervan af of ze het afgelopen jaar al hebben gebloeid en zijn bestoven: de meeste bessenstruiken bloeien uitbundig in het voorjaar en lokken dan bijen en vlinders.

Vuurdoornbessen Beeld Loethe Olthuis

Plant nu ook eetbare bessenstruiken zoals aalbessen, frambozen, blauwe of zwarte bessen, liefst op een zonnige plek. Ze krijgen vruchten in de (na)zomer. Kan ook op het balkon!

Ik heb zo mijn favorieten. De lijsterbes, waar inderdaad lijsters dol op zijn, staat al in mijn tuin, net als de vlammende vuurdoorn. Maar op mijn verlanglijstje staat nog schoonvrucht (Callicarpa) met knalpaarse besjes, alsof ze geverfd zijn. Zeker als je een kleine tuin hebt, kies dan de zelfbestuivende Callicarpa bodinieri ‘Profusion’. Veel (vrouwelijke) bessenstruiken krijgen namelijk alleen besjes als ze worden bestoven door een mannelijke soortgenoot. Bij zelfbestuivende variëteiten zitten er mannelijke en vrouwelijke bloemetjes aan één struik: zo komen er ook bessen aan! Van hulst zijn er ook zelf­bestuivende soorten.

Heb je een balkon of een kleine tuin? De dwergmispel doet het prima in een pot. Witte bloemetjes in het voorjaar en ’s winters een kerstspektakel vol rode besjes. Ook een krentenboompje kun je overal kwijt. Drie keer genieten: van de suikerspinbloesem, de roodgele herfstbladeren en de rode besjes. De bessen van krentenboompjes zijn ook voor ons eetbaar. Zoet en sappig, maar als ik zie hoe dol de vogels erop zijn, laat ik ze hangen. Want bessen zijn een belangrijk onderdeel van hun wintermenu. En als de bessen opgegeten zijn, komen de eerste voorjaarsbloeiers alweer boven de grond.