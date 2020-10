Op naar Lesbos, met 189 lege stoelen

Maandag vertrekt hij vanaf vliegveld Rotterdam: de Boeing 737, met aan boord 189 lege plaatsen. Bestemming: Lesbos. Actiegroep We Gaan ze Halen (WGZH) heeft de lege plekken gereserveerd voor vluchtelingen op het eiland, de groep hoopt woensdag met een vol vliegtuig naar Nederland terug te keren. Daarmee wil WGZH het kabinet onder druk zetten om meer vluchtelingen op te nemen dan het honderdtal dat is afgesproken in het ‘Moria-akkoord’. De actie krijgt steun van de oud-premier van Griekenland, George Papandreou, en enkele Griekse oppositiepartijen.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol vindt de actie geen goed idee. Zij riep WGZH vrijdag op om hun plan te staken, omdat deze de ‘reeds in gang gezette inspanningen van de Griekse autoriteiten, de Europese Commissie, Nederland en andere lidstaten’ om vluchtelingen op te vangen zou doorkruisen. Toch zet WGZH het plan door, zegt de secretaris van de stichting, Johannes van den Akker.

Wat willen jullie bereiken?

“We hebben allemaal het vluchtelingenkamp in Moria zien branden. De situatie was al belabberd, maar nu is er helemaal niets meer. Er wordt een poging gedaan om een nieuw kamp te bouwen, maar dat wordt minstens zo ellendig als het oude. Wij vinden dat Nederland verplicht is om vluchtelingen op te vangen. Duitsland neemt zijn verantwoordelijkheid al, dat moet Nederland ook doen. Geen rekensommetje zoals de Moria-deal, waardoor er onder de streep niks verandert, maar echte hulp.

“Bovendien is er enorm veel draagvlak voor in Nederland, dat blijkt wel uit de ruim honderdduizend handtekeningen die zijn verzameld onder de oproep aan het kabinet om meer vluchtelingen op te nemen. Daarnaast heeft meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten gezegd dat vluchtelingenkinderen welkom zijn. Dat is gigantisch veel.”

Johannes van den Akker van Stichting We Gaan Ze Halen Beeld We Gaan Ze Halen

Hoeveel kost het vliegtuig?

“Per stoel kost het 250 euro, in totaal zo’n 50.000 euro. Dat is volledig betaald met giften van mensen die de actie steunen, een kleine 900 mensen. Vlak na de brand in het kamp in Moria zijn we begonnen met inzamelen. Het geld stroomde direct binnen. We zijn er ontzettend blij mee dat zoveel mensen in relatief korte tijd het geld bij elkaar hebben gebracht.”

Wat doen jullie na aankomst op Lesbos?

“Wachten op een reactie uit Den Haag, op het seintje dat we mensen mee mogen nemen. Verder leggen we contact met vluchtelingen daar, we vertellen wat we aan het doen zijn, dat we hen niet vergeten, en dat we manieren aan het zoeken zijn om iets te veranderen aan hun situatie.”

De staatssecretaris vindt jullie actie geen goed idee.

“Haar reactie laat zien dat onze actie des te nodiger is. Wat ze eigenlijk zegt is: ‘doe niet zo lastig, laat mij deze deal gewoon afhandelen’. Terwijl er juist zoveel opstand is tegen die deal. Er moet iets gebeuren.”

De kans is zeer groot dat het toestel woensdag leeg terugvliegt. Scheppen jullie geen valse verwachtingen?

“We hebben vorig week al een brief in het nieuwe kamp verspreid in vier talen, met uitleg over wat we aan het doen zijn. Daarin leggen we uit dat het toestel ook leeg terug kan gaan. Daar is veel begrip voor. Men is heel blij dat we dit doen. Vaak zeggen ze: ‘een slaapzak lost onze problemen niet op, we moeten hier weg.’ Ze willen geen dekens, maar evacuatie.”

