Op mijn werk krijgen zwangere collega’s twee cadeaus, maar een langdurig zieke krijgt niks

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Wanneer een collega zwanger is, wordt dit nieuws enthousiast ontvangen binnen mijn team op het werk. Bij het ingaan van het zwangerschapsverlof wordt er geld ingezameld voor een mooi cadeau (of meerdere kleine cadeautjes). De waarde ligt tussen de 60 en 100 euro. Wanneer de baby geboren is, wordt er opnieuw geld ingezameld voor een cadeau. Dat bedrag varieert van 50 tot 65 euro, schat ik, verdeeld over acht à tien mensen. Bij een collega die binnen een jaar zowel een huwelijk als een geboorte had liep dat uit op drie keer inzamelen voor cadeaus. Dit wordt geïnitieerd door een collega die vindt dat dat zo hoort en heel enthousiast is als iemand een kindje krijgt. Het is niet dat ik het niet kan betalen, maar ik vind het wel erg veel van het goede. Aan een langdurig zieke collega wordt deze aandacht niet besteed en dat zit me ook niet lekker. Ik kan best nee zeggen tegen iets waar ik niet achter sta, maar vraag me wel af wat gebruikelijk is.

Te veel cadeaus

Beste Te veel cadeaus,

Twee cadeaus (een bij het verlof, een bij de geboorte) is ongebruikelijk. Opgeteld lopen die giften op tot 100 à 150 euro. Dat is echt overdreven. Eén gezamenlijk cadeau namens de collega’s is voldoende en dan lijkt me een cadeau bij de geboorte (hetzij een mooi boeket bloemen, hetzij iets voor de baby) een beter gebaar dan een cadeau bij het ingaan van het zwangerschapsverlof. Tenslotte is de geboorte van een baby van zwaarwegende betekenis, iets wat je niet kunt zeggen van het ingaan van een zwangerschapsverlof. Dus ik raad u aan om te proberen een eind te maken aan de traditie van dubbele cadeaus rondom een geboorte. Het is simpelweg niet nodig om collega’s op dubbele kosten te jagen. Er zullen vast collega’s zijn die het met u eens zijn en geen zin hebben om zo vaak over de brug te komen.

Als een collega langdurig ziek is, is het zeker gepast om een bloemetje en een gemeenschappelijke kaart te sturen. Ook dit hoeft geen duur cadeau te zijn.