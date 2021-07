Ook je regenboogjas draag je met ‘pride’

Vandaag zou de 25ste editie van de Gay Pride Parade groots gevierd worden op de Amsterdamse grachten, maar het evenement gaat niet door. De regenboogvlag, hét symbool van de homogemeenschap, duikt ondertussen overal op. Ook in de mode.

Er zijn zóveel verschillende regenboogvlaggen voor alle aparte bloedgroepen binnen de lhbtqi+-gemeenschap dat je een handleiding nodig hebt om ze te kunnen duiden. De Dokkumer Vlaggen Centrale levert negen ontwerpen: naast de ‘gewone’ vlag met zes kleuren onder meer een Friese, lesbische, biseksuele, transgender- en progress-variant. Bij die laatste loopt over de zes kleurbanen nog een pijl van zwart, bruin, lichtblauw, roze en wit, die ‘gemarginaliseerde mensen van kleur, trans-individuen en degenen die leven met hiv/aids of er aan zijn overleden’ vertegenwoordigen.

Dat het nóg uitgebreider kan, bewijst de webwinkel Gays-and-gadgets, die voor zo’n beetje elke seksuele geaardheid of voorkeur een vlag aanbiedt.

De oorspronkelijke vlag uit 1978 werd ontworpen door de Amerikaanse kunstenaar Gilbert Baker uit San Francisco, voor de Gay Pride van dat jaar. Die had acht horizontale, gekleurde banen, om de productie te vergemakkelijken werden het er zes. Deze combinatie werd wereldwijd een vertrouwd symbool voor de homogemeenschap, de kleuren representeren het leven (rood), genezing (oranje), zonlicht (geel), natuur (groen), rust (blauw) en de geest (violet).

Modebedrijven gebruiken de vlag steeds vaker in commerciële Pride-artikelen en die zijn extra populair in reactie op de Hongaarse anti-homowet. De homogemeenschap kijkt met argusogen naar deze marketing-ontwikkeling vanwege ‘pinkwashing’: het promoten van producten om – wellicht onterecht – als homovriendelijk en tolerant te worden gezien. Om die beschuldiging voor te zijn doneren veel bedrijven een deel van de opbrengst aan een Pride-doel.

Ieder merk profileert zich op een eigen manier. Zo wil C&A met de letterpuzzel-slogan lgbtqia+u+me ‘inclusiviteit, diversiteit en het gevoel van gemeenschap’ stimuleren. Om deze ‘liefde voor iedereen’ te onderstrepen ontbreken bij een aantal items de genderlabels. H&M pakt het anders aan met de campagne Beyond the Rainbow. Via web-app beyondtherainbow.hm.com kan iedereen een eigen verhaal of ervaring delen.

Een regen(boog)jas van Louis Vuitton.

Vooral de vele schoenen en sokken in regenboogkleuren vallen op dit jaar. Soms subtiel, soms opdringerig, speelt de vlag een rol in zowel luchtige sandalen en zomerse slippers als in stoere, stevige stappers. Sokkenmerk Happy Socks introduceert de giftbox ‘liefde is liefde’, zelfs in kindermaten.

Volgend voorjaar zullen we de regenboog nog vaak gaan zien bij modeontwerpers en commerciële merken. De trendvoorspellers zijn unaniem: na alle beperkingen en ellende zijn we gewoon toe aan veel kleur! Los van de Pride-symboliek. Modeontwerper Virgil Abloh gaf tijdens zijn presentatie alvast een voorproefje voor de Louis Vuitton-mannencollectie. In plaats van de traditioneel ingetogen tinten bij het merk koos hij voor knallende regenboogkleuren.

