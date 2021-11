Onze zes beste vrienden lieten allen verstek gaan op ons veertigjarig huwelijk. Hoe nu verder?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Recent gaven wij een groot feest voor ons veertigjarig huwelijk. Onze zes beste vrienden met wie we al heel lang lief en leed delen ontbraken daar. Twee maanden voor het feest hadden wij een ‘save the date’ rondgestuurd, waarop één echtpaar spijtig reageerde dat ze dan met vakantie zouden zijn. Daar hadden we begrip voor.

Een ander echtpaar had toegezegd, maar kwam pas op de dag van het feest thuis en zegde toen af. Het derde echtpaar (gepensioneerd) zou in eerste instantie komen, maar is later alsnog met de caravan vertrokken.

Dat onze vrienden het hebben laten afweten heeft ons meer gedaan dan we gedacht hadden, te meer daar andere vrienden die we minder frequent zien, hun vakantie verkort hebben met enkele dagen. Zijn we te gevoelig op dit punt of hebben we te hoge verwachtingen? We vinden het moeilijk om door te gaan of er niets gebeurd is. Hoe hiermee om te gaan?

Teleurgesteld in vrienden

Beste Teleurgesteld in vrienden,

Jammer dat uw vrienden niet aanwezig waren bij uw huwelijksjubileum, maar het is achter de rug en het heeft geen zin om hierover te blijven mokken. Op grote feesten (zelfs op bruiloften) is het nooit zo dat alle genodigden ook komen. Er zijn er altijd wel een paar die ontbreken.

De reden doet er niet toe. Zonder bericht wegblijven is iets om een gast kwalijk te nemen, maar een afzegging (ongeacht de reden) kan niet tot gevolg hebben dat u afzeggers uw wrevel tot in lengte van dagen blijft nadragen. Daarvoor is een feest niet belangrijk genoeg. Het is tijd om uw ongenoegen opzij te zetten. De volgende keer dat u een van uw bevriende echtparen spreekt kunt u het gezelliger hebben dan wanneer u hen als een van de vele gasten gedurende vijf minuten had gesproken tijdens uw jubileumfeest.

Veeg uw muizenissen uit uw hoofd en vat de draad van de vriendschap weer op.