Onze vrienden zijn tegen vaccineren, wij voor. Vieren we toch samen kerst?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn man en ik (dertigers met één peuter) zijn al jaren bevriend met een ander stel dat in dezelfde stad woont met twee kleine kinderen. Het was altijd gezellig, totdat ze stelling hebben genomen tegen coronavaccinaties. Mijn man heeft zelf corona gehad en is na ruim een jaar nog niet volledig hersteld (long covid). Ik ben heel erg voor vaccineren en het raakt me enorm dat dit stel zo anti is. Geen wappies overigens, ze geloven in een gezonde weerstand en dat hun lichaam het zelf op kan lossen. We hadden een traditie om tweede kerstdag met elkaar door te brengen, maar ik zie hier nu zwaar tegenop.

Moet ik het bespreekbaar maken? We hebben er al eerder over gesproken en ik ben bang dat we er niet uitkomen. Moet ik me erover heen zetten en niet zeuren? Moet ik het de tijd geven? Enerzijds ben ik bang voor besmetting, anderzijds ben ik boos dat ze geen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid en die van anderen. Vanuit mijn boosheid wil ik het liefste de vriendschap beëindigen. Ziet u nog een andere uitweg? Wankelende vriendschap

Beste Wankelende vriendschap,

Het is heel lastig als vrienden tegengesteld denken over fundamentele zaken. Corona werkt in dit opzicht echt verscheurend, omdat het niet alleen om ideologie gaat (wat is een goede manier van gezond blijven?) maar ook om praktische zaken, zoals sociaal contact.

Het is heel voorstelbaar dat u in dit stadium van de pandemie niet met deze vrienden wil omgaan, omdat het domweg te gevaarlijk is, zeker als uw man nog steeds aan long covid lijdt. Het lijkt dan ook raadzaam om niet met hen af te spreken, ook niet op tweede kerstdag. Bel hen op en zeg dat het deze keer helaas niet door kan gaan. Proberen de meningsverschillen uit te praten heeft geen zin. Dat leidt alleen maar tot ruzie. De vriendschap beëindigen is erg radicaal. Dat kan altijd nog. Wat u te doen staat is tijdelijk afstand nemen. U kunt prima uitleggen dat u en uw gezin voorlopig niet in hun fysieke nabijheid willen verkeren. Wie weet trekken ze later nog bij met hun opvattingen. Zolang de pandemie nog voortduurt, zullen uw vrienden het zonder u moeten doen. Als de ellende voorbij is (en op een gegeven moment komt er een eind aan), kunt u altijd nog zien wat er van de vriendschap over is gebleven.