Onze vrienden vragen als cadeau geld voor hun partnerregistratie, wij willen dat niet geven

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Wij waren onlangs uitgenodigd door goede vrienden voor de registratie van hun partnerschap. Vanwege corona konden er een kleine dertig mensen in het theatertje. Er was een korte ­ceremonie met geloften, we kregen een kopje koffie en daarna was er een zelf uitgezette stadswandeling met een goodiebag met wat lekkers voor onderweg. Bij de uitnodiging stond als cadeautip ‘envelop’. We zitten hiermee in onze maag. We willen hen graag cadeau doen wat ze willen, maar een envelop met geld is voor ons iets wat we geven bij een huwelijk met groot feest, ook als tegemoetkoming in de kosten. Moeten we toch voldoen aan hun verzoek?

Een hebberig envelopje

Beste Een hebberig envelopje,

Een registratie van een partnerschap is hetzelfde als het sluiten van een huwelijk. Zo kijken althans de mensen die dat aangaan er tegenaan. Beide vormen van formele relatiebekrachtiging worden doorgaans opgeluisterd met de aanwezigheid van familie en vrienden. In uw geval organiseerde het stel koffie, ­gezelligheid en een coronabestendige stadswandeling met goodiebag. Er valt van alles te zeggen over de (on)gepastheid van symbolische envelopjes, maar de aanname dat ze wel ­geschikt zijn voor huwelijken maar ongeschikt voor partnerschapsregistraties klopt niet. Als het stel een voorkeur uitspreekt voor geld, geef ze dan geld. Het bedrag mag u zelf be­palen.