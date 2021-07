Onze vrienden vallen gelijk aan als hun eigen bord gevuld is en wachten niet op de rest

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Wij nodigen graag mensen uit voor etentjes. Dierbare vrienden van ons hebben de slechte gewoonte om op het eten aan te vallen, zodra hun bord gevuld is, ongeacht of andere aanwezigen al hebben opgeschept. En dan niet stiekem alvast één zo’n heerlijk gebakken aardappeltje aan de vork rijgen, nee meteen beginnen en in hoog tempo het eten naar binnen schrokken. Ik weet dat het niet mijn taak is volwassen mensen op te voeden of tafelmanieren bij te brengen, maar voor mij is dit echt een terugkerende sfeerverpester. Voor de rest zijn deze mensen uiterst beschaafd, maar dit is een blinde vlek. Laatst hadden we veel schalen op tafel. Uiteraard liet ik hen beleefd voorgaan met opscheppen, maar tegen de tijd dat ik zelf aan mijn eerste hap toe was, was hun bord al half leeg. Ik wil dit niet meer. Wat raadt u mij aan?

Te snel toetasten

Beste Te snel toetasten,

Als er veel schalen op tafel staan, spoort u vanzelfsprekend de gasten aan om te beginnen met opscheppen. Maar tegelijkertijd mogen gastheer en -vrouw ook beginnen met zichzelf te bedienen. Het heeft weinig zin als de gastvrouw wacht om iets op haar bord te leggen, totdat de gasten zich van vier verschillende schalen hebben bediend. Iedereen begint met iets wat voor z’n neus staat en geeft de schalen aan elkaar door.

Als iedereen tegelijk bezig is met zichzelf bedienen, is ook iedereen zo’n beetje tegelijk klaar en doet uw probleem zich niet voor. Als gasten toch beginnen te eten, terwijl nog niet iedereen is voorzien, overtreden zij de regels, en daar is verder niets aan te doen. Het gaat gewoon te ver, als de gastvrouw hen op de vingers tikt met: ‘Zullen we even wachten tot iedereen wat heeft?’ Dat soort dingen zeg je tegen kinderen – niet tegen volwassen gasten.