Onze vrienden nemen nooit een aardigheidje voor ons mee, kunnen we ze hier op wijzen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Wij hebben vrienden in de Randstad, zelf wonen we in het oosten van het land. Als wij bij hen komen, een paar keer per jaar, nemen we altijd wat mee. Zij hebben nog nooit iets meegenomen voor ons. Soms rijden ze met andere vrienden mee naar ons en dan bieden ze nooit aan om mee te betalen. Wel doen zij zich op verjaardagen uitgebreid te goed aan alle lekkers. We noemen hen onze profiteurs. We hebben dit gedrag nooit bij hen ter sprake gebracht. Niet uit vrees hen te verliezen, maar vooral uit beleefdheid. Toch zit het ons niet lekker. Wat raadt u ons aan?

Vrienden schieten tekort

Beste Vrienden schieten tekort,

Uw vrienden nemen het niet zo nauw met de regels van de gastvrijheid. Wie uitgenodigd is voor een etentje of een feestje, neemt doorgaans een aardigheidje mee voor de gastgever of jarige. U vraagt zich af wat u kunt doen als mensen zich stelselmatig niet houden aan deze conventie. Het antwoord is: niets. Het is onbeleefd om mensen te wijzen op een gebrek aan vrijgevigheid of attentheid. Bij cadeautjes is het nu eenmaal zo dat ze vrijwillig worden gegeven en dat ontvangers er niet om mogen vragen. Gasten op dit punt terechtwijzen is een grotere overtreding dan de oorspronkelijke fout.