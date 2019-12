Onze vriend mag van zijn nieuwe vriendin niet meer met ons mee naar de sauna

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet.

Beste Beatrijs,

Wij, vier 50-plus-mannen, sporten regelmatig samen. Ook bezoeken we al jaren af en toe dezelfde sauna. Een van ons is twee jaar geleden gescheiden en woont sinds kort samen met een nieuwe vriendin. Toen we laatst weer voor de sauna wilden afspreken, bleek dat deze vriendin niet wilde dat haar vriend daarheen ging. Hij kon haar niet overtuigen van de onschuld van een saunabezoek en daardoor is onze afspraak niet doorgegaan. Ik vind dit belachelijk, maar weet niet hoe we de vriendin kunnen overtuigen dat saunabezoek bij een gezonde leefstijl past en niets te maken heeft met seks. Weet u raad?

Beladen sauna

Beste Beladen sauna,

Dit is een strijdpunt tussen uw vriend en zijn partner. Er is geen manier waarop u als vriendengroep de geliefde van een van u kunt geruststellen over gemeenschappelijk saunabezoek. Als die vriendin niet van haar geliefde aanneemt dat er geen seks aan te pas komt, waarom zou ze het dan wel van de andere drie aannemen? Het zou ook wel raar zijn als drie vrienden zich zouden bemoeien met een twistpunt in de relatie van de vierde man. Blijf er gewoon buiten! Die twee moeten het zelf oplossen.

Ik zie trouwens niet waarom het geplande saunabezoek niet doorging, toen uw vriend niet mee mocht van zijn vriendin. De overgebleven drie vrienden hadden toch makkelijk met hun drieën kunnen gaan?