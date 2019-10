Onze logés kwamen met lege handen

Beste Beatrijs,

Mijn schoonzus is samen met haar vriend vijf dagen komen logeren bij ons in Zweden. Ik had vurig gehoopt dat ze een stukje oude kaas mee zouden brengen als attentie. Ze hadden niet eens een flesje wijn bij zich en vonden het heel normaal dat wij boodschappen deden, kookten, wasjes voor hen draaiden, enzovoort. Ze hebben ons een keer op een etentje getrakteerd, dat wel. Ben ik ouderwets door een attentie van logés te verwachten?

Met lege handen

Beste Met lege handen,

Mensen die komen logeren worden geacht om een attentie mee te brengen. Omdat het niet altijd makkelijk is om te bedenken wat dat voor attentie zou moeten zijn, nemen logés vaak hun toevlucht tot een fles alcoholica of een delicatesse. Een boek is ook een geschikt cadeautje. In uw geval verlangde u naar een stuk Hollandse oude kaas. Dit had u best aan uw schoonzuster van tevoren kunnen mededelen. Bij de besprekingen over de aanstaande logeerpartij had u haar kunnen zeggen of mailen dat ze u een groot plezier zou doen als ze voor u een ­lekker stuk oude kaas zou meebrengen, omdat u dat mist in Zweden. Dat zou ze vast met liefde gedaan hebben. Verder is een keer trakteren op een etentje of een ­excursie betalen genoeg als tegenprestatie van logés. Een extra wasje draaien is voor een gastgever geen noemenswaardige inspanning.