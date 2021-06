Onze kinderen en kleinkinderen bedanken ons nooit voor de mooie verjaardagscadeaus die we geven

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Onze kinderen en kleinkinderen krijgen op hun verjaardagen altijd een bedrag op hun bankrekening gestort en daarnaast nog een mooi cadeau. In de coronatijd komen wij niet op verjaardagsbezoek, zolang wij niet gevaccineerd zijn (inmiddels is dat wel het geval, overigens). Voor het geldbedrag en voor de cadeaus krijgen wij nooit een bedankje. Wij vinden dat niet zoals het hoort. We vinden het lastig om als grootouders de kleinkinderen te willen opvoeden. Moeten we dit zo maar laten in de hoop dat ze anderen wel netjes bedanken?

Nooit een bedankje

Beste Nooit een bedankje,

Noch uw kinderen, noch uw kleinkinderen reageren op uw geldschenkingen of de cadeaus die u hen toestuurt. De kleinkinderen valt in dezen weinig te verwijten, want die doen zoiets niet snel uit zichzelf en moeten tot bedanken worden aangespoord door hun ouders. Dat hoort bij een goede opvoeding. Hun ouders laten het op dit punt afweten, ongetwijfeld omdat ze zelf ook nooit ergens voor bedanken. Het is natuurlijk heel vervelend als uw gulle gaven voortdurend onopgemerkt in een zwart gat verdwijnen. Er is maar één oplossing: spreek een hartig woordje met uw kinderen. Vertel hen dat het niet aardig is dat u nooit een reactie krijgt op uw schenkingen, zowel die aan henzelf als aan de kleinkinderen. Het is niet correct, het is niet zoals het hoort, dus vraag hen vriendelijk om daar in de toekomst verandering in te brengen. Ook de kleinkinderen zullen moeten leren dat op een cadeau een bedankje moet volgen. Dit geldt niet alleen voor cadeaus van grootouders maar van wie dan ook.