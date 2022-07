Onze katten smikkelen van vlees of vis dat op het aanrecht van de buren ligt te ontdooien

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Na jaren waarin onze buren onze twee katten naar binnen lokten en bijvoerden met stukken kaas en worst (we hebben herhaaldelijk gevraagd om dit níet te doen, omdat het erg ­ongezond is voor katten), is de stemming omgeslagen. Nu stelen onze katten geregeld eten bij de buren.

Zodra de temperatuur een ­beetje oploopt, laten de buren hun keukendeur de hele dag openstaan. Op het aanrecht ligt vaak vlees of vis te ontdooien, of staat een kaasplank klaar. Wij hebben een kat al eens voor een paar honderd euro ­laten opereren, omdat hij een rolladenetje had opgegeten en we compenseren de buren tot nu toe steeds voor hun geleden verliezen, maar het begint ons behoorlijk te ­ergeren en bij hen wordt de stemming er ook niet beter op.

Een kat kun je niet trainen om bepaalde huizen te vermijden, zeker niet wanneer ze jarenlang zijn bestookt met versnaperingen. Wat te doen?

Jattende katten

Beste Jattende katten,

Het is in de eerste plaats eigen schuld van uw buren als uw katten hun huis binnendringen. Ze hadden ze nooit mogen binnenlaten en bijvoeren! Enfin, veel katten hebben zo’n aanmoediging niet nodig om alsnog andermans huis binnen te lopen.

Wat u kunt doen is tegen de ­buren zeggen dat ze beter geen diepvrieseten op het aanrecht kunnen laten ontdooien – ontdooien moet altijd vanaf de avond tevoren in de ijskast zelf gebeuren, anders gaat het te snel en is er kans op bederf. Afgezien daarvan kunnen ze beter hun achterdeur niet de hele dag open laten staan, als ze niet zelf in de keuken zijn.

Een andere mogelijkheid is om een klein haakje op de keukendeur te plaatsen, niet meer dan vier centimeter, zodat er geen kattenkop doorheen kan. Op die manier krijgen de buren wel ­frisse lucht in hun keuken, maar geen katten. Bespreek deze ­optie met de buren en leg hun nogmaals uit dat u uw katten onmogelijk kunt trainen om niet in andere huizen naar binnen te gaan.