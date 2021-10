Onze dochter was nog niet eens gescheiden of ze wilde haar nieuwe partner al voorstellen

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Onze dochter vertelde een half jaar geleden dat ze ging scheiden. Ze had een ogenschijnlijk goede relatie met haar man die twaalf jaar geduurd heeft. Haar man hoorde bij de familie: kerst vieren, gezamenlijke vakanties, spelletjesavonden enzovoort. We waren erg geschokt. Achteraf bleek dat ze al verliefd was op een nieuwe man, die ze kent via haar werk. Dat heeft ze pas later verteld. Ze wilde hem toen komen voorstellen. Daar waren wij nog niet aan toe. Ik heb gezegd dat ik wilde wachten tot ze officieel gescheiden was. Ze heeft haar nieuwe geliefde van de zomer ook direct meegenomen op de familievakantie. Ik ben in overleg thuisgebleven. Daarna is het nieuwe stel samen in een appartement getrokken. Intussen is haar scheiding een feit. Haar nieuwe man is bij zijn gezin weggegaan, maar nog niet gescheiden. Moeten we nu wachten met de kennismaking tot zijn scheiding ook voltrokken is? Dat kan soms wat langer duren. Of moeten we hem ontmoeten?

Een nieuwe schoonzoon

Beste Een nieuwe schoonzoon,

U bent niet blij met de scheiding van uw dochter. Het is ook niet niks dat zij haar man aan de kant heeft gezet na een relatie van twaalf jaar. Als u op haar man gesteld was (en blijkbaar was u dat), is deze breuk ook een verlies voor u en voor de rest van de familie.

U hebt er geen zin in of geen behoefte aan om de nieuwe partner van uw dochter te leren kennen. Het is waar dat uw dochter beter een tijdje had kunnen wachten, voordat ze hem in de familie introduceerde. Hem meteen meenemen naar een familievakantie is nogal overhaast. Daar hadden beter een paar maanden overheen kunnen gaan, zodat iedereen aan het idee had kunnen wennen. Aan de andere kant: het is al gebeurd, de rest van de familie heeft vakantie gevierd met hem, dus het heeft geen zin dat u nog langer wacht met een kennismaking. Er staat sowieso geen formele termijn voor. Op den duur zult u het toch moeten doen met deze nieuwe schoonzoon. Zeg tegen uw dochter dat ze samen met hem een kopje thee kan komen drinken en prik een datum.