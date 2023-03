Onze dochter doet de laatste tijd nogal naar tegen haar man, hoe kan ik dit aan de orde stellen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Wij hebben drie volwassen kinderen en het is ons opgevallen dat onze oudste dochter de laatste tijd haar man in het openbaar nogal afbrandt, als ze vindt dat hij iets verkeerd heeft gedaan. De andere twee kinderen hebben dit ook gemerkt. Iedereen geeft zijn eigen relatie vorm – dat willen wij vanzelfsprekend respecteren – maar wij voelen ons er oncomfortabel bij en maken ons ook wel zorgen over hun toekomst. Hoe moeten we hierop reageren? We zouden het heel vervelend vinden als dit gesprek nooit gevoerd zou zijn en hun relatie hierop spaak loopt.

Openbare onenigheid

Beste Openbare onenigheid,

Praat hierover met uw dochter. Onder vier ogen, dus een gesprek tussen moeder en dochter zonder haar man. Ook niet met uw man en uw andere kinderen erbij, want dat is bedreigend voor uw dochter, alsof de hele familie achter haar rug om over haar heeft gesproken. Dat ís ook gebeurd, maar dat kunt u beter in het midden laten.

Zeg tegen uw dochter: ‘Het is mij (dus niet: ‘ons’ – spreek altijd in de ik-vorm) opgevallen dat jij met enige regelmaat dit en dat doet of zus en zo praat tegen je man (geef duidelijke voorbeelden). Ik voel me daar plaatsvervangend onprettig bij en vroeg me af of het wel goed met jullie gaat.’ Hopelijk weidt ze hier dan een beetje over uit en kunt u er een gesprek over voeren zonder dat ze meteen in de gordijnen klimt.