Onze buurvrouw is verhuisd, maar staat sindsdien wel erg vaak op de stoep om weer even bij te praten

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Jarenlang hadden we goede buren. We bezochten elkaar ongeveer een keer per jaar en dat was genoeg. Sinds twee jaar is zij weduwe en naar de andere kant van het land verhuisd, omdat ze dan dichter bij haar kinderen woont. Maar nu heeft ze de onzalige gewoonte ontwikkeld om de banden met haar oud-buurtgenoten (onder wie met ons) aan te halen ‘omdat ze ons mist’, en als ze hier is, van de een naar de ander te hoppen. Ze heeft een vast logeeradres bij een vriendin. Ze blijft dan urenlang plakken en praat alleen maar over zichzelf. Als dit nou een keer per jaar was, zoals vroeger, was het nog wel te doen, maar inmiddels maakt ze elke twee maanden zo’n ronde. Dit is ons nét iets te veel. Hoe kunnen we haar dit op een nette manier duidelijk maken?

Buurvrouw duikt steeds op

Beste Buurvrouw duikt steeds op,

Ik neem aan dat uw voormalige buurvrouw u van tevoren belt of een berichtje stuurt met de mededeling dat ze er weer aankomt en of de koffie klaar kan staan. U hoeft alleen maar te zeggen of terug te appen dat het deze keer de hele week dat ze in de buurt zal zijn niet uitkomt om af te spreken, omdat u weg bent of andere dingen te doen hebt. U hoeft niet nader te verklaren waarom het u niet uitkomt. U kunt het gewoon vriendelijk meedelen. Twee maanden later kan deze procedure worden herhaald. Ontvang haar alleen, wanneer het u uitkomt in een door u gewenste frequentie, één keer per jaar of zo.