Onze buurman klaagde eerst over onze piano en de barbecue, nu zijn het de katten

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Wij wonen in een rijtjeshuis en hebben sinds een jaar twee katten. Onze kinderen zijn dol op ze, maar onze buurman ergert zich groen en geel. Eerst ergerde hij zich aan de piano. Daar hebben we nu een silent piano voor gekocht. Toen ergerde hij zich aan de barbecue in onze achtertuin. Mijn man heeft excuses gemaakt en beloofd nooit meer te barbecueën. Probleem met de katten is dat ze poepen en graven in zijn tuin. We hebben een buitenkattenbak gekocht, laten ze inmiddels alleen ’s middags naar buiten en jagen ze weg als we zien dat ze in zijn tuin gaan. Ook hebben we een piepsysteem aan hem gegeven in de hoop dat dit zal helpen. We verdenken hem er overigens van dat hij de drollen van de katten bij ons in de tuin gooit, want ze liggen af en toe op het looppad verspreid. Het is moeilijk om een normaal gesprek te voeren met de buurman. Het is enkel mopperen en klagen. We gaan nu proberen touwen te spannen boven de schutting. Maar katten laten zich niet altijd sturen. Hij vindt dat we de katten buiten aan een touw moeten vastbinden. Inmiddels praat hij bijna niet meer met ons of negeert ons, wat wij als erg vervelend ervaren. Wat kunnen we nog meer doen om toch goede buren te blijven?

Kattenoverlast

Beste Kattenoverlast,

U hebt al heel veel dingen gedaan om de buurman tegemoet te komen: een stille piano, niet meer barbecueën, touwen op de schutting, piepsysteem, en nog blijft hij klagen. Op een gegeven moment komt er natuurlijk een eind aan uw inschikkelijkheid. U hebt twee katten en die gaat u niet 24/7 binnen houden. Daar zal de buurman zich bij moeten neerleggen. Als hij u in zijn boosheid blijft negeren, is daar verder niets aan te doen. Blijf zelf in ieder geval doorgaan met vriendelijk groeten. Geef hem af en toe een compliment in de trant van “Wat staat uw buddleja er prachtig bij, buurman!” Hopelijk trekt hij in de loop der tijd bij, maar als dit niet gebeurt, laat het dan los, want u hebt uw best gedaan.