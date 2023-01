Onze buren zijn verhuisd, kunnen we onszelf uitnodigen in hun nieuwe huis?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Onze aardige overburen zijn onlangs verhuisd naar een appartement. Wij kregen als buurtgenoten een A4’tje in de bus met het nieuwe adres, met dank voor een fijne tijd en de uitnodiging om eens langs te komen. Wij hebben ze een gelukwens voor hun nieuwe huis gestuurd met de mededeling dat we graag eens komen kijken. Maar hoe verder? Moeten we wachten totdat zij ons uitnodigen of kunnen we onszelf gewoon uitnodigen?

Voor wie is het initiatief?

Beste Voor wie is het initiatief,

Het hangt af van hoe goed u met uw voormalige overburen bevriend was. Zo te zien was u niet heel erg close. U kreeg, net als andere buurtgenoten, een A4’tje in de brievenbus met verhuisgegevens en een uitnodiging om eens langs te komen. Deze uitnodiging was niet persoonlijk aan u gericht, maar gold voor iedereen. In dat geval kunt u het beste een tijdje wachten en het initiatief bij de verhuizende buren laten. Ze moeten hoe dan ook eerst op orde zijn in hun nieuwe huis. Misschien geven ze daarna een housewarmingfeestje, waarvoor voormalige buurtgenoten ook worden uitgenodigd. Als u niets meer van hen hoort, maar u wil toch graag hun nieuwe huis zien, kunt u over een paar maanden een vrijblijvend berichtje sturen met de vraag of u nog eens mag komen kijken, omdat u benieuwd bent naar hun nieuwe huis. Maak duidelijk dat het u alleen gaat om een kort bezoekje en dat u zo weer weg bent.