Ontdek de hemel van nu, vroeger en straks met Stellarium

Ontdekken hoe de sterren stonden op 5 mei 1945, of naar welke hemel Copernicus staarde? Dat kan met het gratis programma Stellarium.

In de lucht valt altijd wel wat te zien voor wie naar boven kijkt. Daarvoor hoef je niet eens naar buiten. Handig in tijden van lockdowns. En wil je liever wat verder gaan dan het oog reikt? Dat kan ook.

Jaren geleden woonde ik een interview bij met schrijfster Eleanor Catton over haar ­roman The Luminaries. In dat boek staat het lot van een groep goudzoekers, kolonisten en ­inheemse bewoners in het Nieuw-Zeeland van 1886 geschreven in de sterren. Trots vertelde Catton dat de hemel zoals zij die op verschillende data in het verhaal beschrijft, er destijds echt exact zo bijstond.

Bij het signeren vroeg ik haar hoe ze dat gedaan had, en de woorden ‘check out Stellarium!’ sieren nog steeds mijn exemplaar.

Elke willekeurige dag

Met Stellarium kun je tot een paar duizend jaar geleden of in de toekomst op elke willekeurige dag zien hoe de sterren en planeten stonden of zullen staan. Het is een gratis programma dat werkt vanaf je computer, vanuit je webbrowser of als app op je telefoon. Kies een plek op aarde, stel de datum in en je deelt sterrenbeelden met historische figuren of iemand die nog niet ­geboren is.

De hemel van de oudejaarsavond 1999, van de dag dat ­Nederland werd bevrijd of van het begin van de jaartelling, ze liggen aan je vingertoppen.

De webversie van Stellarium is te vinden op stellarium-web.org. Of kijk in de appstore op de mobiele telefoon.

