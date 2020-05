Ons buurjongetje-zonder-luier plast onze bank onder. Wat nu?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ons dochtertje van drieënhalf jaar krijgt regelmatig de buurjongen te spelen van dezelfde leeftijd. Dit jongetje is nog niet helemaal zindelijk, maar komt wel altijd zonder luier bij ons. Dit maakt dat wij steeds op moeten letten of hij naar de wc moet en dat hij regelmatig te laat is en dan onze wc onder plast of erger: de bank of het vloerkleed. Ons enthousiasme om het jongetje hier te laten spelen neemt af, omdat wij geen zin hebben om steeds zijn ongelukjes op te ruimen. Wat te doen?

Geen luier

Beste Geen luier,

Laat de kinderen zoveel mogelijk buiten spelen. Begrijpelijk hebt u geen zin om steeds plasongelukjes op te ruimen. Vraag aan de ouders of ze hun kind een preventieve luier willen omdoen, wanneer hij in uw huis komt spelen. Als dat ingewikkeld is, omdat het kind zonder luier en op eigen initiatief bij u binnenwandelt, kunt u vragen of de ouders een paar luiers van hem aan u op voorraad willen geven, zodat u het kind er zelf een om kunt doen.