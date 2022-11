Onderzoek: wilde dieren worden mishandeld voor likes

Wilde, vaak bedreigde dieren zoals apen, tijgers en hagedissen, worden veelvuldig fysiek en emotioneel mishandeld met als doel zoveel mogelijk likes te genereren. Dat blijkt uit een analyse van 840 video’s die op sociale media circuleren. Het gaat zowel om bewuste als onbewuste dierenmishandeling. Ook worden er filmpjes in scène gezet van dieren die van mishandeling lijken te worden gered.

De filmpjes van wilde katten in bad, baby-aapjes in luiers of een krokodil aan de lijn zijn razend populair op de vier grote sociale-mediaplatforms: Youtube, TikTok, Instagram en Facebook. In totaal werden de onderzochte video’s bijna 12 miljard keer bekeken. In de meeste van deze video’s (65 procent) spelen bedreigde diersoorten de hoofdrol.

“Het zijn wilde dieren die in de natuur moeten blijven en niet moeten dienen als clickbait”, vindt Dirk-Jan Verdonk, directeur van dierenwelzijnsorganisatie World Animal Protection. Zijn organisatie is lid van De Social Media Animal Cruelty Coalition (SMACC), een samenwerkingsverband van dertien dierenbeschermingsorganisaties die zich inzetten om de verspreiding van content over dierenmishandeling op sociale media tegen te gaan.

Het afgelopen jaar deed de coalitie onderzoek naar de online trend waarbij wilde dieren als huisdier worden gehouden. Daaruit blijkt dat veel mensen de filmpjes op het eerste gezicht schattig of onschuldig vinden. “Maar zij realiseren zich niet dat ze daarmee de handel in wilde dieren in stand houden”, vertelt Verdonk. Volgens de onderzoekers van SMACC neemt door de beelden de vraag naar wilde dieren als huisdier toe: ”Dat is verschrikkelijk, omdat veel wilde dieren in gevangenschap snel overlijden”, aldus Verdonk.

Een still uit een van de filmpjes die door De Social Media Animal Cruelty Coalition (SMACC) onderzocht zijn. De twee dieren zijn plompe lori's, een halfapensoort die met uitsterven bedreigd wordt. Beeld De Social Media Animal Cruelty Coalition (SMACC)

Grootschalig probleem

De directeur is daarnaast geschokt over de omvang van het fenomeen. Hij beseft dat iedereen vrij is om online video's te uploaden en dat mensen van over de hele wereld toegang hebben tot de beelden. Hoeveel van de video's afkomstig zijn uit Nederland, hebben de onderzoekers daarom bewust niet bijgehouden. “Sociale media kent geen grenzen”, legt Verdonk uit.

Dat maakt het voor overheden moeilijk om op te treden tegen verspreiding van de beelden. SMACC spoorde daarom het afgelopen jaar de vier grote sociale-mediaplatformen aan om de filmpjes te verwijderen. Dat contact verloopt volgens Verdonk moeizaam: “Het vergt veel tijd om één filmpje eraf te laten halen, in de tussentijd zijn er dan alweer tientallen filmpjes verschenen.”

Hij vreest daarom dat het onderzoek slechts het topje van de ijsberg is: “Er zijn nog veel meer beelden. Het voelt als een oneindige modderpoel waarin we zijn gaan roeren.”

