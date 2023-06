Om gek van te worden, steeds weer dat ene zinnetje horen na een date

Nog een lezerskwestie.

Een Trouw-lezeres, in de zestig, mailt me dat ze het zinnetje ‘ik moet het even laten bezinken’ niet meer kan horen. Omdat ze inmiddels weet wat dat betekent: toch maar niet.

In haar datingprofiel en in haar berichten aan mannen laat ze duidelijk weten dat ze gesteld is op haar zelfstandigheid maar ook graag samen wil zijn, en ze ligt goed in de markt: ze heeft regelmatig leuke dates met leuke mannen van haar eigen leeftijd of ouder.

Maar helaas krijgt ze vroeg of laat steeds weer dat zinnetje te horen.

Na een fantastische eerste date, of na een tweede, derde of vierde date.

We vinden het kennelijk heel eng

Na een geweldige nacht, na weken van diepe gesprekken. ‘Steeds als ik dan wil weten of we nog een keer zullen afspreken, of het wat wordt, waar we staan, zeggen ze weer dat ze het even moeten laten bezinken, om dan te verdwijnen. Om gek van te worden. Waar ik vroeger nog wel eens kon gaan voor alleen een mooie nacht, kan en wil ik dat nu niet meer.’

Gelukkig vraagt ze me niet om advies…

Maar ik moet wel aan een paar dingen denken.

Een: we zijn nog minder origineel dan we al dachten, we gebruiken kennelijk allemaal hetzelfde smoesje om weg te komen uit de situatie. Gewoon zeggen “dit is het niet voor mij”, laat staan benoemen waarom, vinden we kennelijk heel eng.

Ik moet ook denken aan mijn vorige gitaarleraar.

Als ik zwoegend een stuk onder de knie had gekregen, voegde hij er nieuwe dingen aan toe waardoor ik opnieuw dacht dat ik het nooit zou leren. Hij gaf dan altijd hetzelfde advies: als er iets nieuws bijkomt, moet je vertragen. Trek het stuk uit elkaar, dan kunnen de nieuwe noten en grepen er makkelijk in vallen.

Je moet langzaam gaan

Ik denk vaak aan die woorden als ik zie hoe snel mensen willen gaan. Je kunt binnen een dag een nieuwe relatie hebben als je wilt (en als je niet zo kieskeurig bent, denk ik dan): swipen, match, date, seks en hup, de zaak is geregeld.

Maar voor hoelang?

Wil je iets bestendigs, dan denk ik dat je langzaam moet gaan.

Een nieuw mens in je leven is niet een-twee-drie voor elkaar. Dus leer elkaar en elkaars leven eerst gewoon een tijd kennen voordat je het bombardeert tot “relatie”. Niet meteen alles delen, niet meteen alles samen, grote woorden kunnen altijd nog!

Tot slot denk ik ook nog dit: je kunt alleen jezelf besturen.

Nog zo’n killer-strategie

Ik zou het omdraaien en al die dates zélf eens goed laten bezinken. Niet meteen roepen dat je meer wilt, maar gewoon weer naar huis en lekker doorgaan met je eigen leven. Je merkt wel wat er daarna gebeurt, en dan kun je opnieuw ondervinden hoe het is. Je eigen enthousiasme een beetje temperen, of richten op iets anders, en dan gewoon zien hoe het gaat, rustig aan.

‘Dat zegt iedereen tegen me’, mailt ze terug, ‘maar ik ben nu eenmaal iemand van alles of niets.’

Alles of niets: nog zo’n killer-strategie, breek me de bek niet open.

Trea van Vliet schrijft over daten op middelbare leeftijd. Waar loop je tegenaan?