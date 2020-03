Nu we toch thuis zitten: ga aan de slag in de tuin en op het balkon met deze hovenierstips

Al weken kijken we tegen een grote zwarte zandbak aan: onze tuin in wording. In november maakten we samen met tuinontwerper Anneke Beemer uit Hoogland een beplantingsplan. Aan de hand van plaatjes op haar laptop kozen we veel moois uit. En deze week staat het plantmoment op de kalender. Zal Anneke wel komen nu corona is uitgebroken? Tuinieren kan juist heel goed, mailt ze. Dus komt ze met haar kratten vol mini-plantjes gewoon naar ons toe.

We praten even over de beklemmende toestand en over de zorgen om onze kwetsbare moeders. Daarna gaan we, steeds op gepaste afstand van elkaar uiteraard, aan de slag. De grote lege vakken met kersverse teelaarde vermengd met beukenbladgrond moeten nodig gevuld. “Nu lijkt het nog niks en steken de plantjes een paar centimeter boven de grond, maar over twee maanden zul je versteld staan over hoeveel groen er al de lucht in schiet”, vertelt Anneke.

Akelei

Ze heeft alle planten bij een lokale kweker besteld, dat scheelt geld en ze zijn goed geworteld. “Dit zijn geen ‘plofplanten’, zoals wij de planten van tuincentra noemen. Prima hoor, voor mensen die uit de kluiten gewassen planten wensen voor instant effect, maar deze hebben alle rust gehad om te wortelen en zijn steviger van kwaliteit. En het volgen van hun groei is juist zo’n fijne bezigheid nu.”

Na de afgelopen dagen van gestrest het nieuws volgen, videovergaderingen en werken vanuit huis is deze ochtend een verademing. Het is reuze-ontroerend om met de baby-plantjes in de weer te zijn. Hup, een klein gaatje graven, plantje uit het plastic potje wippen en zo de grond in. Dan nog even liefdevol de aarde wat aandrukken. En meteen door naar de volgende exemplaren, die Anneke ogenschijnlijk lukraak in de tuin uitstalt. “Het plan schetsen is stap één, eenmaal in de tuin doe ik veel op gevoel”, zegt ze. Net als de beroemde Britse tuingoereoe Monty Don, wiens televisieseries ik deze winter veelvuldig bekeek op Netflix.

In de weer met akelei, sierui, elfenbloem en gebroken hartjes verdwijnen alle gedachten over een lockdown en de veelbesproken groepsimmuniteit. Alsof je met meer bewustzijn geniet, ook van de frisse lucht. Wel blijven we goed in de gaten houden dat we ver genoeg van elkaar werken. Maar met ieder een eigen hoekje in de tuin lukt dat prima. Na twee uur doorjakkeren zitten alle planten erin en legt Anneke uit hoe we er vanaf nu mee om moeten gaan.

We krijgen een mooie plantenlijst met plaatjes, zo zie je eenvoudig hoe ze verzorgd moeten worden. Ook geeft ze nog wat sproei- en snoeiadvies. Geraakt door de eenvoud van dit veilige, schone buitenwerk kijk ik naar de tuin vol stekjes en babyplantjes – klaar om uit te botten. En terwijl Anneke haar tuintas met snoeischaar en scheppen inpakt, vliegt er ineens een dikke tuinhommel langs. “Oh kijk, een hommelkoningin”, roept ze uitgelaten. Voorzichtig vliegt de hommel naar de kleine plukjes groen om vlot erna onder de schutting door naar de buren te verkassen. Daar is al meer te halen, maar we zien haar van de zomer vast weer terug. Als alles in bloei staat.

Eenvoudige tuinactiviteiten met veel effect? Anneke Beemer geeft tips: 1. Maak een minimoestuin Maak van vier planken een moestuinbak van een vierkante meter. Een bestellen kan ook. Vul met zaaigrond en ga aan de slag. Parijse worteltjes en radijsjes mogen al in de volle grond. Ander eetbaar spul moet u even op de vensterbank in potjes, wc-rollen of minikasjes laten kiemen. Dit is het perfecte moment voor tomaten, bieslook of minikomkommers. Voor kinderen is het leuk om tuinkers te zaaien: binnen een paar dagen resultaat. Ook kunt u eenjarige planten kiemen, zoals zonnebloemen of citroenafrikaantjes (www.makkelijkemoestuin.nl). 2. Bezoek (online) een kweker Ga op bezoek bij een kweker – onder voorbehoud dat dit nog kan. Om rond te kijken of om planten te halen. Bij de kweker zijn de planten kleiner, maar meestal ook goedkoper dan bij een tuincentrum. Ze zijn goed doorworteld, het assortiment is interessanter en u krijgt goed advies. Bijvoorbeeld bij tuingoedfoltz.nl, ­bastin.nl of opvallendeplanten.nl (bel wel of ze nog zijn geopend). ­Online bestellen kan ook, o.a. via kwaliteitsplanten.nl. 3. Splits je planten Ga naar buiten om onkruid te wieden. Dat gaat nu als een dolle. Ook kunt u grote planten en pollen splitsen. Voor uzelf of maak er een buurvrouw blij mee. Het delen van siergrassen – best stevig werk – gaat het makkelijkst met een takkenzaag. Grote pollen kan ook met de spade. Of plant uitgebloeide narcissen- of hyacintenbollen in de tuin, die zullen volgend jaar weer bloeien. 4. Maak een minivijver Als u nog een oude kuipemmer of teil heeft, graaf die dan in of zet ’m op het balkon of terras. Zo heeft u in een handomdraai een eigen minivijver. Deze dagen kruipen daar al snel kikkers in. Ook leuk voor waterplantjes. Op Marktplaats zijn genoeg oude teilen te vinden. 5. Maak je tuin klimaatvriendelijk U kunt zich ook verdiepen in het klimaatvriendelijker maken van de tuin. Bijvoorbeeld door online te onderzoeken wat er mogelijk is voor het maken van een wadi (een manier om hemelwater op te vangen) of het zaaien van bloemenweides voor meer bijen (doe inspiratie op bij degroeneverdieping.nl). 6. Maak een heel nieuw tuinplan Heeft u zin in een compleet ander tuinplan of een nieuw ontwerp? Dan kunt u terecht bij een van de ontwerpers van tuinontwerpervinden.nl. Zij komen bij u thuis, maar geven sinds de coronacrisis op aanvraag online-advies. Verder zijn de inspiratietuinen van Appeltern (nog) geopend. Info Anneke Beemer: annekebeemer.nl.

