Nijmegen is tijdens de Vierdaagse eventjes het centrum van de wereld

Morgen gaan ze in alle vroegte van start, de 47.000 deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. De meeste wandelaars overnachten ook in de stad; elk bed in de wijde omtrek is bezet. In hotels, op campings, in sportkantines of gewoon bij Nijmegenaren thuis.

‘Zestien Zwitsers in de kelder’

Hans Weber (80) loopt al voor de 54e keer mee

Zestien opgemaakte veldbedden, klapstoeltjes en wat kledingrekken. Onder het bed liggen slippers en natuurlijk wandelschoenen. In de kelder van Richard en Trea Thijssen slapen zestien Zwitserse veteranen.



Dat één van hen nogal snurkt, nemen ze voor lief. De mannen met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar delen samen een douche en toilet. En ja, natuurlijk moet er ‘s nachts geregeld iemand uit om te plassen. “Voor ons is het een viersterrenhotel”, zegt Hans Weber (80). “Als het buiten heet is, is het hier heerlijk koel. Wat zij voor ons doen, is zo gastvrij en bijzonder.”

Het souterrain werd speciaal aangelegd voor de Zwitsers. Al ruim twintig jaar verblijven ze tijdens de Vierdaagse bij de familie Thijssen. Eerst bij vader Peter en moeder Helmy, de laatste jaren bij zoon Richard. “In het begin lagen ze bij ons op zolder, op matrasjes die we bij elkaar hadden verzameld”, vertelt Helmy Thijssen. “Ze mochten als veteranen niet langer op het militaire kamp Heumensoord verblijven en via een bevriende Zwitser vroegen ze of ze bij ons mochten komen.”

Vrienden geworden

In het begin ging het om acht mannen, maar hun groep werd groter. “En wij verzamelden er elk jaar wat spullen bij.” Toen Richard het huis van zijn ouders kocht, was de voorwaarde dat hij de Zwitserse groep erbij nam. “Dat doe ik graag, ik ken ze al een groot deel van mijn leven en in de winter gaan we met ons gezin bij hen skiën. Het zijn echt vrienden geworden.”

Elke morgen om vijf uur staat het ontbijt klaar, de lopers starten vroeg. ‘s Avonds is er een uitgebreid diner. Twee soorten vlees, vier soorten groente en salade. Weber: “Heerlijk Hollands eten, de hele familie staat klaar om het ons naar de zin te maken.”

Alpenhoorn

Wijn en bier staan op de enorme houten tafel in de tuin. De tafel is een cadeautje van de Zwitsers. Het hoogtepunt van de week is de woensdagavond. “Dan hebben we een barbecue en komt de staf van de Zwitserse militairen op Heumensoord op bezoek”, vertelt Helmy Thijssen. “Een van de mannen speelt op de Alpenhoorn en er wordt gezongen. Zo mooi!”

Weber: “Ik geniet er ook van. Van elke dag, want het kan dit jaar weleens de laatste keer zijn”, zegt Weber. “We worden ouder en moeten op onszelf letten.”

Trea Thijssen: “Dat zeg je elk jaar, maar ik voorspel dat er nog heel wat jaren volgen.”

Vierdaagselopers Ineke Maas en Ben Rombaut komen voor de 33ste keer aan bij hun gastgezin Toos en Jo Janssen Lok. Beeld Koen Verheijden

‘Dochter in de schuur en de lopers op zolder’

Ineke Maas (76) loopt voor de 58e keer mee

Toen de kinderen nog thuis woonden, moesten ze gedurende de Vierdaagse even plaats maken. Een paar nachten in de schuur, zodat de lopers een lekker bed hadden.

Al 32 jaar logeren Ineke Maas en Ben Rombaut tijdens de Vierdaagse bij hun gastgezin, Toos en Jo Janssen Lok. Toen ze voor de eerste keer kwamen, waren het volstrekte onbekenden van elkaar. Maas (76): “Het was een toevalstreffer, we hadden via via de naam van Jo doorgekregen en hij vond het goed als we een jaartje zouden komen. Het klikte meteen.”

Nijmeegs dna

“Lopers in huis nemen, dat zit waarschijnlijk in mijn Nijmeegse dna”, zegt Toos Janssen Lok. Het was wel woekeren met de ruimte voor het gezin met vier jonge kinderen. “Onze dochter sliep tijdens de Vierdaagse in de schuur, zodat er een kamer vrij was.”

Nu ze uit huis zijn, komen ze tijdens de Vierdaagse nog altijd graag langs. “Ook voor ons voelt dat als familie, een warm bad. Er zijn elf kleinkinderen en als zij binnenstormen en ons een tekening geven, voelen we ons echt even opa en oma”, zegt Rombaut.

Op tafel staat Vierdaagsegebak. De startbewijzen zijn opgehaald en vandaag installeren ze hun spullen. Een goede voorbereiding is het halve werk. “Er vinden hier bijzondere rituelen plaats”, verklapt Toos Janssen Lok. Elke avond neemt Maas tijd voor een voetenbadje met kamferspiritus. Vervolgens loopt ze op blote voeten in sandalen. Een goed recept, want ze loopt dit jaar haar 58e Vierdaagse. Geen enkele andere vrouw doet haar dit na.

Bier en paracetamol

Voor het ontbijt hoeft het gastgezin niet te zorgen. Maas: “Want wij weten hier feilloos de koelkast te vinden en pakken wat we lekker vinden. Zo thuis voelen we ons hier.”

Meestal gaat het lopen hen makkelijk af, maar soms is het ook een dag overleven op bier en paracetamol. Na het lopen is er tijd om te douchen en dutten. Rombaut: “Daarna komt er altijd wel een kind om ons te roepen voor het eten en is het een verrassing hoeveel kinderen er aanschuiven. Het is voor ons een groot feest.”

Hoe de Vierdaagse in Nijmegen kwam

Vier dagen lang een grote afstand lopen werd in 1909 in het leven geroepen om de gesteldheid van jonge militairen te verbeteren. Ruim 300 soldaten liepen mee. Er kon vanuit verschillende plaatsen in Nederland worden gestart, maar de ontvangst in Nijmegen viel op: goed eten (met soep, vlees én een toetje) én een enthousiast onthaal op de laatste wandeldag. Dit droeg eraan bij dat Nijmegen vanaf 1925 het vaste startpunt werd van de Vierdaagse.

Vierdaagse weetjes

Vanuit de hele wereld komen er mensen naar Nijmegen voor de Vierdaagse en lopen vier dagen lang 30, 40 of 50 kilometer. Dit jaar lopen er 77 nationaliteiten mee, onder meer uit Chili, China en Syrië. Recordhouder Bert van der Lans gaat op voor zijn 72e keer. De oudste deelnemer is 92 jaar. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat de eerste vrouw de Vierdaagse uitliep. Recordhoudster bij de vrouwen is Ineke Maas, zij loopt dit jaar voor de 58e keer.

