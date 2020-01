Nieuwjaarsduik trekt 60.000 deelnemers

Aan de 61ste editie van de traditionele nieuwjaarsduik hebben woensdag ruim 60.000 mensen meegedaan.

In Scheveningen doken 10.000 mensen op de eerste dag van 2020 in het koude water van de Noordzee, dat een temperatuur van 4 graden Celsius had. De matige wind zorgde voor een gevoelstemperatuur die dichtbij het vriespunt lag.

Volgens organisator Unox doken de overige 50.000 deelnemers op 127 plaatsen aan zee, bij meren of aan rivieren en op 22 overzeese locaties (de Antillen, Zuid-Amerika en het Verre Oosten) het water in voor de nieuwjaarsduik. Sommigen moeten dat overigens nog doen.

Op Curaçao nemen 3500 deelnemers om 12.00 uur Antilliaanse tijd - 17.00 uur Nederlandse tijd - een duik; daar ligt de gemiddelde watertemperatuur van 28 graden wel 24 graden hoger dan in Scheveningen. Desondanks krijgen deelnemers ook daar een kop snert.

55 jaar geleden zette Ok van Batenburg de eerste nieuwjaarsduik op poten met vijf kornuiten op het strand in Zandvoort. Inmiddels is de duik ook in veel andere landen een traditie.