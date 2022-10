Niet alle dieren en planten in je tuin houden rekening met de herfst

Oktober klinkt als herfst. Maar niet alle dieren en planten in je tuin houden rekening met onze tijdsindeling. Zo vliegen er nog steeds bestuivende insecten als hommels, bijen, wespen, zweefvliegen en vlinders rond. Het merendeel van de hommels en wespen die je nog ziet, gaat dood bij de eerste echte nachtvorst. Ik vind weleens verkleumde hommels en probeer ze dan wat op te peppen met een beetje suikerwater, maar het is hoogstens uitstel van executie. Alleen de hommelkoningin overleeft de winter, net als de wespenkoningin. Die dames verstoppen zich op een beschut plekje en komen pas weer tevoorschijn als het lente wordt. Dan beginnen ze met het bouwen van een nieuw nest.

Hommelkoninginnen zijn het vroegst, door hun bontjasje en een intern antivriesmiddel kunnen ze al bij iets hogere temperaturen in februari actief worden. De meeste zweefvliegen overwinteren als larve, maar twee soorten kun je nu nog zien rondvliegen: de blinde bij (die dus geen bij is) en de snorzweefvlieg. Dit zijn bevruchte vrouwtjes, die in groepjes op een beschutte plek de winter doorbrengen. Daarom is het ook zo belangrijk dat je genoeg schuilplekjes in je tuin creëert: dode bladerhopen, hout- en takkenbosjes, stapelsteenmuurtjes, struiken, uitgebloeide planten.

Nog even bijtanken voor de grote reis

De meeste vlinders overwinteren als eitje, rups of pop, maar de kleine vos, dagpauwoog, gehakkelde aurelia en citroenvlinder overwinteren als volwassen vlinder. Voor hen, maar ook voor stoere trekvlinders zoals de atalanta en distelvlinder, die straks helemaal naar Zuid-Europa of zelfs Marokko vliegen, is oktober de laatste maand waarin ze nog even kunnen bijtanken. Overigens blijven atalanta’s steeds vaker ’s winters hier, maar als het gaat vriezen over­leven ze dat niet.

Hoe kun je deze bestuivers nog wat te eten geven in oktober? Genoeg keus. Winterbloeiende heide levert veel nectar. Herfst­asters en herfstanemonen, in wit, roze en lila, bloeien bijna tot aan de vorst, net als paarse monnikskap. Paars ijzerhard, ­leliegras, rode zonnehoed en ­hemelsleutel bloeien ook nog lang door en loodkruid, een klein struikje met helderblauwe bloemetjes, verkleurt mooi terwijl het bloeit. Vergeet enkelbloemige dahlia’s niet! Knip dode bloemen zoveel mogelijk af, dan blijven ze doorbloeien. Maar je maakt late insecten écht gelukkig met struikklimop, die tot in november met groen-witte bloemetjes vol nectar bloeit.

TIP In zachte winters kun je dahliaknollen gewoon in de grond laten zitten, maar die laten zich moeilijk voorspellen. Als je dahlia’s niet in de volle grond, maar in een kuip of grote pot zet, kun je ze bliksemsnel binnenhalen als er een vorstperiode dreigt.