Niemand die vraagt ‘waar is je vader?’ op de eenoudervakantie

De eerste eenoudervakantie naar de Ardennen, een jaar na haar scheiding, vond Saskia Graus nog best spannend. Een beetje beducht voor de onbekende groep kwam ze toen nog het campingterrein op. Het bleek echter direct een warm bad waar contact maken voor haar en haar kinderen als vanzelf ging. “Op een gewone camping zit je toch alleen met je glaasje wijn voor de tent als je kinderen naar bed zijn”, vertelt Graus, “dan zeg je maar proost tegen jezelf’.

Inmiddels zijn de Zuid-Hollandse en haar kinderen alweer voor de vierde keer op eenoudervakantie. Dit jaar werd het een busreis naar een camping in het Spaanse Tossa de Mar, pal naast het bekende uitgaansoord Lloret de Mar. Ideaal voor de 18-jarige dochter van Graus die nieuwsgierig is naar het nachtleven. De begeleiders van reisorganisator Estivant leveren haar daarna ook weer netjes af op de camping. Want de eenouder ‘ontzorgen’ is volgens Maurice Gérard en de andere begeleiders het belangrijkst.

Geen misplaatste vragen

Wat de groep voor hen zo bijzonder maakt, is dat kinderen ook met de moeilijke verhalen over scheiding of het overlijden van een ouder bij hen komen, vindt Gérard, die een paar jaar terug zelf nog reisdeelnemer was. “Kinderen nemen mij in vertrouwen”, vertelt hij. “Ik zie mijzelf dan een beetje als de grote oudere broer”.

Dezelfde gezinssamenstelling schept volgens ouders en kinderen vertrouwen en binding binnen de groep, die op dit moment 29 gezinnen telt; niemand die hier misplaatst de vraag stelt waar de ontbrekende vader of moeder wel niet is.

De jongsten eten pannekoeken op de camping. Zo kunnen de ouders chique dineren op tafellinnen. Beeld Samuel Aranda

Een deel van de vakantiegangers is net terug van een tocht met een boot die hen oppikte van het strand. Ouders turen in de schaduw van de naaldbomen wat voor zich uit vanaf een campingstoel. De grote beige familietenten met koelkast en vierpits-gasstel stonden al klaar bij aankomst. Heerlijk vindt Marjolein Eikelboom het, die met haar 14-jarige tweeling Tessa en Annemiek op vakantie is. “Als je zin hebt schuif je ‘s avonds aan bij de buren van een andere tent”, vertelt zij, “Maar het hoeft niet. Het is heel fijn, je kan hier echt jezelf zijn”.

Chique dineren

Dan klinkt er plotseling opzwepende muziek uit een speaker. Het is het teken voor de groepsbijeenkomst. Naar zeep geurende ouders en kinderen in avondkledij stromen toe. Het plan de campagne voor vanavond: de oudste kinderen eten pizza aan de boulevard. De jongsten eten pannekoeken met grote klodders slagroom en snoep op de camping. Zo kunnen de ouders, die zich daarvoor hebben ingeschreven, chique dineren op tafellinnen.

Isabel Willems en Elisha Lagerweijn (beiden 15) die elkaar van een vorige eenoudervakantie kennen zitten even later gezusterlijk naast elkaar in de pizzeria. “Het is veel leuker om zo op vakantie te gaan, want je maakt snel vrienden”, zegt Lagerweijn.

Even verderop bij de ouders lopen obers af en aan met schalen paella in een intiem restaurantje. De eenoudervakantie is niet per se bedoeld om op zoek te gaan naar een partner. Maar het kan zomaar gebeuren, ondervond ook Saskia Graus die bij een eerdere eenoudervakantie iemand tegen het lijf liep. Maar om nu al als samengesteld gezin op vakantie te gaan, dat vindt ze nog wat vroeg, vertelt zij achter een bord met meloen en ham: “Morgen ga ik lekker met mijn oudste dochter winkelen in Barcelona, voor de jongste is er oppas op de camping”.

