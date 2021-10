Nederlanders direct? Soms schrijven we ook passief-agressieve poepbriefjes

Nederlanders mogen dan bekendstaan als direct, Instagramaccount @passiefagressief laat zien dat we ook op een verkapte manier onze gevoelens uiten.

Wie door de feed van @passief-agressief (36.000 volgers) scrolt, komt vooral dagelijkse ergernissen tegen. Een verkeerd geparkeerde auto, vuilnis dat op straat is gekwakt of een te luid huisfeestje. De onvrede wordt middels opgeplakte briefjes of in de grond gestampte bordjes geuit en foto’s daarvan – vaak door volgers ingestuurd – worden gepost.

Kenmerkend is de manier waarop de klacht of boodschap is opgeschreven. ‘Dit gebeurt er nou met een tafel wanneer je daar op gaat zitten!! Bedankt eikel!!!’.

Zie hier het passief-agressieve vleugje: iemand op een cynische manier bedanken terwijl je bloed eigenlijk kookt. ‘Bedankt voor de STRONT op de stoep!’ of ‘Leuk hè, andermans planten stelen!’, zijn daar ook voorbeelden van. Het overmatig gebruik van uitroeptekens en capslock zetten de boodschap kracht bij.

Opvallend is ook de moeite die mensen soms doen om iets duidelijk te maken: ze stoppen hun boodschappen in insteekhoezen, maken er geplastificeerde blaadjes van, of zetten die op een op maat gemaakt mini-bordje en prikken dat in een hondendrol. Passieve poepbriefjes.

Sommigen pakken het anders aan, door een vraag te stellen of een constatering te delen. ‘Vindt u het ook zo raar dat er mensen zijn die hun hond laten poepen in de geveltuin van een ander?’ en ‘De meeste mensen in dit park gooien hun afval de bak’.

Tussen de venijnigheden zijn er gelukkig ook nog ouderwetse, directe woede-uitbarstingen te vinden. Een sticker op de brievenbus: ‘NEE, NEE EN NOG EENS NEE’.