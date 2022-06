Na twee relaties wist Peter: gelijkwaardigheid is de basis voor een goede relatie, ook in bed

Tijdgeest verkent het DNA van de liefde: hoe werkt de relatie met je ouders door op je eigen relaties? Peter (74) gedroeg zich tegenover zijn eerste vriendjes vaak net zo dominant als zijn vader vroeger tegen hem.

“Het woord homoseksueel kende ik tot mijn ­zeventiende niet. Pas toen Gerard Reve eind jaren zestig op de ­radio zei dat een op de twintig mensen het is, dacht ik: verrek, dit gaat ook over mij. Zijn woorden maakten zo’n­ ­indruk. Toch heeft het jaren geduurd voordat ik het aan ­iemand durfde te vertellen.

Wat meespeelde was de reactie van mijn vader, een paar jaar ­later, op de tv-uitzending waarin diezelfde Reve de P.C. Hooftprijs kreeg uitgereikt. Hij zat alleen maar te raaskallen: ‘Homoseksualiteit is de degeneratie van het menselijk geslacht’. Nou, ik wist genoeg.”

Altijd de ‘zoon van’

“Mijn vader was een dominante man. Autoritair. Ik was een beetje bang voor hem, want ik zag hoe streng hij voor mijn oudere broers kon zijn. Je moest je voegen naar zijn wil. ’s Morgens ­zaten we op onze knietjes te ­bidden naast ons bed en keek hij als een koning vanaf de overloop toe.

Hij was directeur van een groot bedrijf in Rotterdam en zat in ­allerlei besturen. Daarmee maakte hij naam in de stad, het waren de jaren van de wederopbouw. Hij werd aangesproken als mijnheer. En ik was ‘de zoon van’. Dat maakte me trots, maar voelde ook raar. Want wie was ik zelf dan?

Toen ik als tiener lichaamshaar kreeg, schrok ik: hoort dit? ­Seksuele voorlichting heb ik nooit gehad. Ik had zelfs nog nooit een andere blote man gezien. Ik werd ondertussen wel nieuwsgierig: hoe zien andere jongens eruit?

Door mijn vader ben ik economie gaan studeren. Ook in mijn studiekeuze was hij bepalend. Ik had psychologie willen doen, maar daarvan werd gezegd: wie dat studeert, heeft zelf problemen. Nou, dat kon ik niet ontkennen.”

‘Dat was David, ik val op jongens’

“Een van de eerste keren dat ­David bij mij thuis kwam, moest hij enorm huilen. Ik had hem ­leren kennen bij het koor van de kerk. Hij was zeventien, ik 28. Snikkend zei hij: ‘Ik heb een ­geheim’. Nou, toen kwam het ­eruit: hij was homo. Hij werd mijn eerste vriendje.

Twee maanden later ging mijn vader dood. Darmkanker. David kwam anoniem naar de uitvaart. Hij zat in de kerk op grote afstand, maar toen hij zag dat ik verdrietig werd, begon hij zo hartverscheurend te huilen dat iedereen zich afvroeg: wie is dat? Kort daarna heb ik tegen mijn moeder gezegd: ‘Dat was David, ik val op jongens’.

De eerste jaren waren fantastisch, we kwamen samen uit de kast. Maar de relatie zat scheef. Ik had een baan, een auto en een huis. Hij studeerde nog en trok bij mij in. Ik deed heel naar tegen hem. Dat zie ik nu. Als hij kleren aan had die ik niet leuk vond, zei ik: ‘Trek maar uit’. Ik was ontzettend dominant, net als mijn vader vroeger.

Toen David in een andere stad verpleegkunde ging doen, ­ontmoette hij andere homoseksuele jongens. Dat ging verder dan vriendschap. Na vijf jaar zijn we uit elkaar gegaan.”

Seks met anderen

“Een paar jaar later werd ik verliefd op Kristoff, een voordrachtskunstenaar uit België. Hij was dertien jaar jonger, maar op seksueel gebied behoorlijk door de wol geverfd. Ik had wat onenightstands gehad, maar dat was niet te vergelijken met zijn ervaring.

Al snel merkte ik dat hij nog ­altijd seks met anderen had. Dat doe ik al mijn hele leven, zei hij, vroeger op weg naar school ging ik al het park in. Ik heb hem direct gezegd: als jij daarmee doorgaat, stopt onze ­relatie. Weer die dominante ­reactie, zo van: ik wil dit niet, dus dat doe jij niet. Waarop hij beloofde het niet meer te doen.

Ik hoopte dat samenwonen, in mijn huis, iets zou veranderen. Dan hield ik zicht op hem. Maar hij kon het niet laten om mannen op te pikken. Daar was hij eerlijk over. Ik liet het gebeuren. Soms werd ik boos. Dan gooide ik met dingen. Tot hij zei: weet je waarom jij zo doet? Omdat je het ook wil. Hij had gelijk.

Een tijdlang had ook ik regelmatig seks met anderen. Op zeker moment zelfs elke week met ­dezelfde man, iemand die ik via mijn werk had ontmoet. Toch vertelde ik niets tegen ­Kristoff. Ik durfde niet. Hij kwam erachter. Dat ik zolang oneerlijk was geweest, was voor hem de druppel.”

Gelijkwaardig

“Ik heb geleerd van mijn relaties. Ik ben nu ruim dertig jaar samen met Erik. Ook hij is ­jonger, we schelen zo’n vijftien jaar, maar er is een belangrijk verschil: toen we iets kregen, wisten we alle twee wat er te koop was op seksueel gebied. Onze relatie is gelijkwaardig. Erik accepteert mijn dominantie niet.

Soms zegt hij: ‘Ik ben ondeugend geweest’. Dan weet ik hoe laat het is. Ik reageer er niet meer op als vroeger. Sterker nog: we nemen ook wel eens alle­ twee iemand mee naar huis. Of we hebben samen seks met ­iemand. Al is dat allemaal wat minder geworden. We zijn de jongsten niet meer.”

De namen in dit artikel zijn ge­fingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

