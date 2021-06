Moeten we onze stiefkleinkinderen dezelfde cadeaus geven als onze eigen kleinkinderen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Onze zoon (vader van twee kinderen) is gescheiden en woont samen met een nieuwe vrouw, die twee kinderen meebrengt uit haar eerdere huwelijk. Mijn man vindt niet dat we haar kinderen dezelfde cadeaus (of evenveel geld) moeten geven als onze eigen kleinkinderen, omdat deze kinderen niet van ons zijn en ze genoeg van hun ouders krijgen. Ik ben het niet eens met mijn man en gun ze ook een cadeau (of geld in coronatijd). Wat mij betreft horen ze erbij en ik wil dat ze zich welkom in onze familie voelen.

Cadeaus voor stiefkleinkinderen

Beste Cadeaus voor stiefkleinkinderen,

Het hangt ervan af hoe die verjaardagen gevierd worden. Als er sprake is van een feestje voor een verjaardag van een kind, waarvoor u bent uitgenodigd, brengt u vanzelfsprekend een cadeautje mee, of het nu gaat om een kleinkind of om een stiefkleinkind. Maar die feestjes zullen er in coronatijd niet zijn geweest. U hoeft uw nieuwe kleinkinderen niet op dezelfde manier met cadeaus of geld te bedelen, zoals u dat met uw eigen kleinkinderen gewend bent: bij elke verjaardag een cadeau, soms per post, of een geldbedrag, als de kinderen al wat ouder zijn en niet meer naar speelgoed verlangen. Grootouders geven zo’n verjaardagscadeau of geldbedrag onafhankelijk van het feit of er een feestje wordt gehouden. Stiefkleinkinderen hoeven niet volautomatisch bij een verjaardag een cadeau of geld toegestuurd te krijgen. Daar hebben ze hun eigen grootouders voor. Wat mij betreft heeft uw man gelijk, behalve dus als er een fysieke verjaardagsviering is van een stiefkleinkind, waar u ook bent uitgenodigd. Dan geeft u natuurlijk wel een cadeau of, als het kind groter is, een geldbedragje.