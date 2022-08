Moet mijn zonnebril af als ik in een winkel iets wil vragen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Onlangs heb ik naar tevredenheid een zonnebril op sterkte aangeschaft naast mijn reguliere bril. Ik vroeg me af wat de etiquette is met het op- of afzetten van deze zonnebril in winkels en de supermarkt.

Ik begrijp dat het onbeleefd is een zonnebril op te houden bij het converseren, maar zonder bril kan ik minder goed zien en ik heb weinig zin om steeds bij elk zomers uitstapje een brillenkoker te moeten meenemen om van bril te kunnen wisselen. Is hier een goede oplossing voor?

Zonnebril af?

Beste Zonnebril af,

Als u alleen maar boodschappen doet of rondloopt in een winkel, hoeft u uw zonnebril niet af te zetten. Hoewel het vaak wel handig is om dit toch te doen, omdat je in een binnenruimte minder goed kunt zien met een zonnebril. Maar goed, u mag hem best ophouden, als u dat liever doet.

Als u, hetzij binnen hetzij buiten, met iemand in gesprek raakt – dat kan een bekende zijn of een winkelbediende/ caissière, dat maakt niet uit – kunt u bij wijze van ‘hallo’ uw zonnebril even opklappen naar boven en daarna weer naar beneden doen. Op zo’n manier kan uw gespreksgenoot u voor een kort moment in de ogen zien. Dat is genoeg om de onbeleefdheid van bedekte ogen uit de ontmoeting te halen.

Dan kunt u het gesprek voortzetten met uw zonnebril naar boven geklapt op uw hoofd of u kunt hem weer opdoen. Tegen dat laatste is geen bezwaar.