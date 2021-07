Moet mijn vriendin zich excuseren voor het gedrag van haar hond, of ligt het aan mij dat-ie blaft?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik heb een vriendin met een lieve hond. Die lieve hond begroet mij bij binnenkomst met hard blaffen en tegen mij opspringen. Ik vind dat heel vervelend. Volgens haar is hij blij mij te zien en moet ik hem op een bepaalde manier begroeten. Dan houdt dat gespring en geblaf wel op. Zij vindt dat ik de hond niet goed benader en legt zo de verantwoordelijkheid voor zijn gedrag bij mij.

Dit bevalt mij niet. Het is haar hond die ongewenst gedrag vertoont en zij zou zich daar best voor kunnen verontschuldigen. Zij wil haar hond dat spring- en blafgedrag niet afleren, want ‘dat hoort bij deze hond’. Maar het gevolg is dat zij mij elke keer als ik daar kom een schuldgevoel geeft, omdat ik volgens haar niet goed met haar hond omga. Dat voelt niet prettig. Ben ik overgevoelig op dat punt?

Opspringende hond

Beste Opspringende hond,

U bent zeker niet overgevoelig. Er zijn wel meer mensen die het vervelend vinden als honden tegen hen opspringen en het is niet hun taak om andermans honden zodanig te dresseren dat ze dit gedrag nalaten. Integendeel, dat is de taak van de hondenbezitter - van uw vriendin dus.

Het blaffen zal op het moment zelf lastig te dempen zijn, maar het opspringen tegen bezoekers kan uw vriendin tegengaan, al was het maar door de hond vast te houden als u binnenkomt. Bespreek dit nogmaals met uw vriendin en dring erop aan dat zij haar hond fysiek ervan weerhoudt om tegen u op te springen. Uw bijdrage tijdens de begroeting kan dan zijn dat u de hond negeert. Er bestaan trouwens ook cursussen voor hond en eigenaar, waarin de hond dergelijk opspringgedrag kan worden afgeleerd.