Moet ik zittend plassen als mij dat via een sticker op het toilet wordt verzocht?

Beste Beatrijs,

Onlangs trof ik (man) op bezoek bij een alleenstaande dame op het toilet een sticker aan met een aanmaning voor gasten om zittend te plassen. Nu is dat niet mijn toilettechniek, ik plas zoals mijn moeder me heeft geleerd: staand. Mijn moeder leerde me ook om het toilet onberispelijk achter te laten. Daar controleerde ze geregeld op en bij de kleinste overtreding werd ik ter verantwoording geroepen. Ik durf te stellen dat ik nooit een bezoedeld toilet achterlaat. Wat vindt u: kunnen huisregels zo ver gaan dat gasten wordt voorgeschreven welke plastechniek zij dienen te gebruiken in het kleinste kamertje? Of is het genoeg als ik de intentie van de regel ter harte neem en het toilet pico bello achterlaat? Het dilemma was voor mij op dat moment zo groot dat ik het toilet onverrichterzake heb verlaten.

Zittend plassen

Beste Zittend plassen,

Als mensen zo ver gaan dat ze stickers op hun wc hangen met dit soort aanmaningen, zijn ze kennelijk doodsbang voor gespetter. Dan lijkt het raadzaam, in elk geval voor de categorie onbekommerde plassers, om de voorschriften maar te volgen. Zo’n opoffering is het nu ook weer niet om bij wijze van uitzondering een ongebruikelijke plastechniek toe te passen. Maar goed, als het plaatsnemen op de wc u zo tegenstaat dat u liever afziet van het ledigen van uw blaas, kunt u het karweitje beter op uw eigen manier klaren, gevolgd door het minutieus wegwerken van eventuele ongerechtigheden, zoals u dat toch al gewend bent. Beter in de geest van de wet geplast dan helemaal niet geplast. De dame bij wie u te gast was mag dan controledwang vertonen, het lijkt onwaarschijnlijk dat zij ertoe overgaat om navraag te doen wat u precies hebt uitgevoerd op haar wc.

