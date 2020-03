Moet ik weer eendenbloed en eendenlever eten met mijn Chinese ex?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Af en toe spreken mijn ex-vriend en ik (man, 22) af om nog enigszins in contact met elkaar te blijven. Hij is een Chinese expat (26) en ik studeer nog. Gisteren zei hij dat hij in een klassiek Chinees restaurant had gereserveerd. Alweer! Hij weet dat ik geen liefhebber van deze keuken ben, maar we eindigen altijd op plekken waar hij graag eet. Dit restaurant was erger dan ooit tevoren. Ik kon de kaart (in het Mandarijn) niet lezen en mijn vriend bestelde alles. Uiteindelijk werden er stukken eendenmaag, eendenlever en zelfs gedroogd eendenbloed geserveerd. Ik werd zowat misselijk bij de uitleg. Mijn ex heeft vrijwel alles opgegeten, ik kreeg alleen een paar stukjes maag en het bijgeleverde zeewier naar binnen. Dit bleek 70 euro te kosten. Vanmorgen kreeg ik een tikkie om de helft naar hem over te maken, voor mij een enorm bedrag, en drie uur later al een herinnering. Kan ik weigeren om te betalen? Mag ik ook een betaalverzoek sturen voor de twee zakken friet die ik meteen daarna op het station heb gegeten?

Horror-eten

Beste Horror-eten,

Als twee mensen een eetafspraak maken, is het belangrijk om een restaurant (het soort eten) te kiezen, waar beiden zich in kunnen vinden. U had slechte ervaringen met de klassieke Chinese keuken en u vreesde al dat het daar weer op zou uitdraaien. U had uw vriend van tevoren moeten waarschuwen dat u daar geen zin in had. Zelfs toen hij het op de afspraak zelf aankondigde, had u kunnen weigeren. U had kunnen zeggen: ‘Ik vind alles best behalve een klassiek Chinees restaurant, want andere keren beviel het me niet.’ Behalve over het soort restaurant had u ook afspraken moeten maken over het prijsniveau. Met een beetje overleg van tevoren had u samen een alternatief kunnen bedenken en dan had uw vriend een andere keer eend kunnen gaan eten zonder u.

Nu hebt u de zoveelste tegenvallende eetervaring achter de rug, die bovendien te duur was voor u. Stuur geen tikkie voor de friet. Dat is een kleinzielige manier om uw ongenoegen kenbaar te maken. Laat uw vriend weten dat u het vervelend vindt om zo veel te betalen voor een maaltijd die u niet door uw keel kon krijgen. Misschien bedenkt hij in tweede instantie dat u een arme student bent en houdt hij u alsnog vrij. Zo niet, dan is betalen de snelste manier om overal vanaf te zijn, zowel van uw schuld als – op den duur – van een niet erg aardige vriend.