Moet ik op de terugreis van werk gezellig doen met collega’s?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet.

Beste Beatrijs,

Sinds kort reis ik (man) op de terugweg van mijn werk bijna dagelijks met een of twee collega’s, eerst met de bus dan met de trein, naar onze woonplaats. Na een lange werkdag voel ik meestal weinig behoefte om nog drie kwartier met hen te praten. Normaal gesproken vind ik het onbeleefd om mij in sociale situaties te focussen op mijn mobiel in plaats van op de ander, maar voor deze situatie zou ik graag een uitzondering maken. Is het acceptabel om iets voor mezelf te doen en geen aandacht te hebben voor mijn collega’s?

Mag ik passen?

Beste Mag ik passen,

Ja, hoor, u kunt zeker uw mobiel (of de krant of een boek of uw koptelefoon met een muziekje) erbij pakken, als u niet verder met uw collega’s wil praten. Er bestaat geen verplichting om met collega’s sociaal te doen in het openbaar vervoer na afloop van de werkdag. Tenslotte hebt u ze al de hele dag gezien. U kunt rustig uw gang gaan op uw telefoontje. Als u behoefte hebt om uw wegloopgedrag toe te lichten, zegt u: “Ik ben moe van de werkdag, ik trek me even terug op mijn telefoon.”