Moet ik nou zelf vragen of ik dat etentje nog een keertje cadeau krijg?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Bij het opruimen van mijn bureaula kwam ik drie enveloppen tegen, die ik het afgelopen jaar van vrienden en familie heb gekregen. Het waren verjaardagscadeaus in de vorm van een uitnodiging voor een lunch die er nooit van is gekomen. Wat moet ik er nu mee? Zelf opbellen en zeggen: ‘Ik heb nog een lunch van je te goed, zullen we een afspraak maken?’ voelt niet helemaal goed.

Een lunch-tegoedbon verzilveren

Beste Een lunch-tegoedbon verzilveren,

Dat is precies wat u wel moet doen! U belt de gulle gever op, u zegt: ‘Hoe gaat het? Zullen we nog eens wat afspreken, nu alle restaurants weer open zijn?’ Dan zegt hij/zij: ‘Ja, dat lijkt me leuk!’ en dan zegt u: ‘Ik heb hier nog een lunchuitnodiging liggen die je me gaf voor mijn verjaardag. Zullen we die stukslaan?’ En natuurlijk wordt er dan een afspraak gemaakt.