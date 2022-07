Moet ik nog wel inhalen nu er zo veel elektrische fietsen voorbijschieten?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik heb een hoog fietstempo en haal vaak andere fietsers in. Ik kijk wel altijd of er een nog snellere fietser achter me rijdt en wacht zo nodig, totdat die gepasseerd is. Deze inhaal-etiquette blijkt lastiger nu er zo veel elektrische fietsen zijn die variëren in snelheid en niet altijd gemakkelijk als zodanig te herkennen zijn.

Gisteren keek ik over mijn schouder en dacht dat ik kon inhalen vóór de fietser achter mij. Maar halverwege mijn manoeuvre begon de kennelijk elektrische fietser met zijn bel te rinkelen en te schreeuwen dat ik uit moest kijken. Dit was erg onprettig en ik moet eerlijk toegeven dat ik boos terug heb geroepen: ‘Gewone fietsers mogen ook inhalen!’ Hij stak nog even zijn middelvinger op en sjeesde door.

Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt, al wordt er doorgaans alleen maar gerinkeld. Wat vindt u? Zou ik niet meer moeten inhalen, zodat de elektrische fietsers vrij baan krijgen? En als ik toch een keer onbedoeld hinder geef, hoe kan ik dan het beste reageren op boze elektrische fietsers?

Inhaaletiquette

Beste Inhaaletiquette,

Zoals u het beschrijft is er niets mis met uw inhaalgedrag. U kijkt eerst achter u en dat is prima. Toch kunnen zich bijna-botsingen voordoen tussen fietsers, elektrisch of niet. Die komen vaak voor, zeker als het verkeer druk is. Het is gewoon altijd verkeerd om dan te gaan schreeuwen en schelden. Verkeersdeelnemers dienen ervan uit te gaan dat medeweggebruikers niet expres fouten maken.

De beste manier om te reageren op verbolgen elektrische fietsers is om ze volstrekt te negeren. Zodra u met gelijke munt terugbetaalt en ook gaat schelden, escaleert het incident en neemt de kans op ongelukken en verwondingen toe. U wil ook niet in een handgemeen terechtkomen. Wees de verstandigste, hielden moeders vroeger hun kinderen voor in dergelijke situaties. Doe alsof u het gescheld niet hoort en fiets ijzerenheinig door.