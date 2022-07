Moet ik naar die musical van het zoontje van mijn partner, ook al is zijn ex daar ook?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn partner en ik hebben sinds anderhalf jaar een latrelatie. Hij heeft twee jonge kinderen uit zijn vorige relatie. We hebben daar hele duidelijke afspraken over, namelijk: zijn kinderen gaan altijd voor! Probleem is dat zijn ex de afspraken voor de weekenden frustreert en hem manipuleert met zijn liefde voor zijn kinderen.

In mijn vorige relatie was er veel ellende met co-ouderschap en ik heb daar een behoorlijke deuk bij opgelopen. Ik wil deze keer niet betrokken worden en ik leg de verantwoordelijkheid helemaal bij mijn partner. Nu lukt het hem niet de weekenden goed af te spreken, dus houden we doordeweeks één avond exclusief voor onszelf. Prima. Maar zo betaal ik al een grote prijs wegens haar nukken.

Nu vraagt zijn zoontje of ik naar zijn musicaluitvoering wil komen. En daar zie ik tegenop, omdat de ex daar ook zal zijn. Ik wil haar niet ontmoeten. Ik wil zijn zoontje niet teleurstellen, maar ik wil ook geen confrontatie aangaan. Ben ik verplicht om zijn ex te ontmoeten? En gewoon zoals iedereen dat doet een schoolvoorstelling van een trotse twaalfjarige te bezoeken? Eigenlijk wil ik zo hard mogelijk wegrennen.

Een ex omzeilen

Beste Een ex omzeilen,

Ga zeker niet naar die schoolvoorstelling! De prijs daarvan (extra ruzie met de ex van uw partner) is te hoog. De twaalfjarige zoon vindt het misschien gezellig als u komt, maar zal er niet wakker van liggen als u dat niet doet. Het is gewoon niet zo belangrijk. Wel belangrijk is dat zijn beide ouders aanwezig zijn bij de voorstelling. Daar zal het kind blij mee zijn. U zal hij echt niet missen.

Probeer zolang de kinderen nog jong zijn, elke mogelijke aanvaring of conflict met hun moeder te vermijden. U hoeft geen derde ouder te worden, houd het simpel bij de functie ‘vriendin van papa’. U wint helemaal niets bij een confrontatie. Vermijd de ex. Er is geen noodzaak om haar te ontmoeten. Daar zal de ex zelf ook geen zin in hebben, net zomin als uw partner.